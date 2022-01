ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Kina har investert tungt i årets vinter-OL. Om kort tid braker lekene endelig løs – med et tungt bakteppe av coronavirus og menneskerettighetsbrudd.

Fredag landet SAS-maskinen SK 7049 fra Oslo med utøvere og mediefolk fra Norge, Sverige og Danmark på Beijing Capital Airport – og i dagene fremover kommer det flere for å delta i den 24. utgaven av de olympiske vinterlekene. 4. februar er det klart for åpningsseremoni, og lekene varer frem til og med 20. februar.

Da vi rullet inn til gaten fredag, kom bakkemannskap i fullt smittevernutstyr til syne.

Det skal konkurreres om 109 gull i 15 forskjellige idretter, og landsbyen som skal ta imot utøverne, støtteapparat, pressen og alt rundt OL begynner nå å ta form.

I Kina gjøres det nå klart i hovedstaden Beijing og på arenaene utenfor byen. Under OL skal det blant annet testes ut flere robotkelnere for å forsyne de enorme menneskemassene:

ROBOT: Slik blir maten servert inne på pressesenteret. Foto: Jae C. Hong / AP ROBOT V2: Også baren i pressesenteret styres av en robot. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Rundt tre timers kjøring fra Beijing ligger byen Zhangjiakou. Her holder blant annet langrenn, hopp og skiskyting til. Under dagens frokost foretok personalet overflateprøver i jakten på viruset som har herjet verden i to år. Bak høye pleksiglass sto en kokk i en «romdrakt» og laget omeletter med munnbind og visir foran ansiktet.

Det er strenge regler for hvem som får lov til å komme inn som tilskuer under OL, men er det noe som må være på plass, så er det «pins».

De små suvenirene har blitt svært populære samleobjekter for folk over hele verden, og i Beijing er det hengt opp regler for bytting av pins.

PINS: Frivillige tar en titt på pins for årets OL. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters SAMLING: Er du en samler, er det bare å ta en nøyere titt på disse. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Heller ikke noe OL uten OL-maskoter. I år er det Bing Dwen Dwen og Shuey Rhon Rhon – som henholdsvis etterligner en panda og en kinesisk lanterne – som skal skape glede blant publikum.

KJÆRLIGHET: Maskotene omfavner hverandre foran pressen. Foto: Jae C. Hong / AP HER GÅR DET GALT: Ikke alltid like lett å komme seg gjennom dører. Foto: Jae C. Hong / AP MØTE: En ekte panda blir kjent med maskotversjonen av seg selv. Foto: STRINGER / Reuters Maskotene er synlig overalt i OL. Foto: ROMAN PILIPEY / EPA

Også OL-arenaene står nå klare. Vinterlekene er beregnet å koste om lag 35 milliarder kroner, og anleggene er naturligvis noe av det kineserne har investert tungt i.

I Zhangjiakou skal det konkurreres i langrenn, skiskyting, hopp, kombinert, freeski og snowboard. Arenaene kan bli åsted for mye norsk jubel – eller skuffelse.

SVEVENDE: Hoppbakkene står klare. Foto: Mark Schiefelbein / AP KUNSTSNØ: Løypene er klare, men utenfor sporene er det bart. Foto: Mark Schiefelbein / AP GULLSTASDION? Arenaen for langrenn bør være et sted med gode norske medaljesjanser. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Alpinløypene i Yanqing har fått oppmerksomhet lenge før OL starter. Området er kun ti kilometer unna Gobi-ørkenen, hvor sandstormer truer med å blåse inn i løypene. Sand og dyre ski er en dårlig kombinasjon for Aleksander Aamodt Kilde og co.

I Yanqing skal det også konkurreres i bob, skeleton og aking.

ALPINANLEGG: Her sikter Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen og resten av alpinistene mot OL-medaljer. Kina håper de nye anleggene skal gjøre dem til en fremgangsrik vinteridrettsnasjon. Foto: TINGSHU WANG / Reuters TRÆR: Kina har plantet tusenvis av trær i forbindelse med mesterskapet. Foto: THOMAS PETER / Reuters STORE ANLEGG: Til venstre ser man anlegget for bob, skeleton og aking, mens alpinløypene kan skimtes i bakgrunnen. Foto: THOMAS PETER / Reuters OL-ringene er synlig overalt i mesterskapet, naturligvis. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Beijing står som vert av mesterskapet, og hovedstaden skal naturligvis avholde noen av øvelsene.

Byen blir hovedkvarter for is-sporter, som ishockey, kunstløp og skøyter. Big Air-konkurransen i snowboard skal også arrangeres her.

SKØYTESTADION: Arenaen hvor verdens beste skøyteløpere skal senke rundetidene lyser opp i mørket i Beijing. Foto: LEO RAMIREZ / AFP RASK IS: Skøyteisen i Beijing er rapportert å være særdeles rask. Foto: Mark Schiefelbein / AP HER GÅR DET UNNA! Noen skøyteløpere tester ut isen. Foto: Mark Schiefelbein / AP STORSTUE: Ishockey-arenaen i Beijing. Foto: Mark Schiefelbein / AP VI VIL HA MÅL! Her skal kampene spilles. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Smittevern er nøkkelordet for mye av gjennomføringen av OL. Coronapandemien har ennå ikke sluppet taket – heller ikke i Kina.

Smittetrenden i landet er synkende, men Kina – hvor pandemien hadde sitt utspring – tar ikke lett på regler og restriksjoner.

PÅ MED MASKENE: En arbeider sørger for å være godt beskyttet. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters MANNEN OG PANDAENE: Bare maskoter i sikte, men masken bør være på. Foto: Mark Schiefelbein / AP TESTE, TESTE, TESTE: Greit å være på den sikre siden. Foto: AP

I forkant av mesterskapet har det blitt protestert mot Kinas menneskerettighetsbrudd. Innblandingen i demokratiet i Hongkong, okkupasjonen av Tibet, samt behandlingen av folkeslaget uigurene har blitt fordømt i store deler av verden.