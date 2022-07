EUGENE (VG) For første gang på over fire år ble Karsten Warholm (26) slått. Det skjedde i VM-finalen. Brasilianske Alison dos Santos (22) var overmannen da det gikk galt for nordmannen.

– «Syra» kom altfor tidlig, men jeg gikk for det. Det var alt eller ingenting, sier Warholm til VG i intervjusonen etter finalen.

26-åringen løp inn til tiden 48,42. Det er i litt svakere enn tiden han løp på OL i Rio i 2016 og litt bedre enn da han tok VM-gull i London i regnet året etter.

– Jeg følte meg bra i semifinalen, hvor jeg jogget inn til en bedre tid enn i dag. Jeg ble nok litt overivrig. Mangelen på trening hjemsøkte meg, sier sunnmøringen.

I minuttene etter finalen understreket han at han var stolt over jobben han hadde lagt ned for å i det hele tatt ha muligheten i finalen.

– Det var ikke dette jeg hadde håpet på. Jeg merket at det har vært litt lite spesifikk trening. Men jeg kom og prøvde med alt jeg kunne. Jeg skjønte at det ble vanskelig da jeg fikk «syra» på hekk åtte. Jeg er uansett stolt over at jeg gjorde alt jeg kunne, sa Warholm til NRK like etter målgang.

1 / 7













Det så lenge lovende ut, men så sa det stopp på oppløpssiden. TV-bildene viste at Warholm var borti den tredje siste hekken. Dette bekrefter Warholm selv.

Han omtaler det hele som litt «urytmisk» og at han muligens er litt rusten. I intervjusonen utdypet han hva som gikk igjennom hodet hans på oppløpssiden.

– Jeg trodde på det helt til det ikke gikk lenger. Der og da får man ikke tenkt så mye. Jeg skjønte at det var kjørt. Jeg har vært heldig med å ha fått det til tidligere i karrieren min, sier verdensrekordinnehaveren, før han fortsetter:

– Dette står i sterk kontrast til de gangene jeg har vunnet. Men dette er den harde brutaliteten i idretten. Man må bare ta det for det det er. Vi prøvde, sier Warholm, som understreker at han ikke kjente noe til skaden under løpet.

NOEN MINUTTER FOR SEG SELV: Mange ville snakke med Karsten Warholm etter finalen i Eugene. Her er han ute på treningsbanen utenfor stadionanlegget. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Han gikk til og prøvde. Det var helt riktig. Det skal man gjøre tolv av ti ganger. Vi fikk ikke kjørt den planen vi hadde og måtte spille de kortene vi fikk tildelt, sier trener Leif Olav Alnes til et samlet norsk pressekorps etter finalen.

Først og fremst er han glad for at Warholm ikke hadde slått opp igjen skaden. På direkte spørsmål fra VG om det var forsvarlig å la Warholm løpe, svarer Alnes dette:

– Vi bestemte oss for at risikoen var akseptabel. Jeg liker måten han kjempet på. Vi gikk for å ta det. Han har tross alt vunnet to ganger før, påpeker treneren.

SKUFFET: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes diskuterer finalen uten stadion etter løpet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han er sikker på at Warholm kommer fryktelig sterkt tilbake. Uten å ha snakket med ham etter løpet, bekrefter Alnes at planen er at Warholm skal løpe EM i august.

– Jeg tror han blir revansjelysten av dette. Det er ingen katastrofe. Det er bare et resultat som er litt dårligere enn vi ønsket oss.

Oppladningen til tross, hadde Alnes håp om at eleven kunne hevde seg i finalen. I stedet var det kanskje deres tur til å få utdelt «Svarte-Per», som han selv omtaler det som.

– Etter 250 meter tenkte jeg at dette kunne gå. Spørsmålet var om bensintanken kunne tåle tre løp på så kort tid. Men grunnlaget de siste ukene er tynt, sier han.

VANT: Ailson dos Santos vant på tiden 46,29. Foto: ANDY LYONS / AFP

Foran finalen uttalte Warholm at han var nervøs. Løpet var hans første skikkelige test etter skaden han pådro seg i låret i juni.

Vinnertiden til dos Santos endte til slutt på 46.29. Det er den tredje raskeste tiden noensinne. Amerikanske Rai Benjamin (24) tok sølvmedaljen med 46,89.

Landsmannen Trevor Bassitt (24) ble nummer tre med 47,39.

Før finalen i USA hadde 22-åringe dos Santos den beste tiden på 400 meter hekk i år med 46.80, ett tidel bak Warholms gamle verdensrekord fra Bislett i 2021. Dette er Brasils første VM-medalje på 400 meter hekk. Beste tidligere plassering er Eronilde de Araújos 4. plass i VM 1999.

– Jeg ser på meg selv som favoritten til å ta gullet, sa dos Santos til VG etter lørdagens innledende heat.

PALLEN: Rai Benjamin (t.v.) og Trevor Bassitt (t.h.) flankerte Alison dos Santos på pallen. Foto: Robert Ghement / EPA

Brasilianeren var ikke den eneste som bruste med fjærene før finalen. Benjamin, som også tok sølv i Tokyo-OL, mente også at han var favoritt i mesterskapet på hjemmebane.

– Hvis du spør meg, så visst pokker er jeg favoritt, sa Benjamin lørdag.

En av dem fikk rett.

– Takk! Jeg setter pris på at dere kom til showet mitt. Jeg har trent for dette hele sesongen, sa dos Santos over stadionanlegget etter gulløpet.

Før start danset han, slik han gjorde det foran start i Stockholms Diamond League-stevne 30. juni. Til VG sier han at dette var en annen dans, med trinnene fra en video med ham, Benjamin og Warholm på World Athletics’ Instagramkonto.

Brasilianeren fikk derimot ikke med seg hva som skjedde lenger bak i feltet.

– Jeg så ingenting. Jeg fikk bare med meg at Benjamin var nummer to. Ellers fikk jeg ikke med meg noe, sa gullvinneren til VG i intervjusonen.

PS: Rai Benjamin sier i intervjusonen at dette var hans siste løp for sesongen, på grunn av en senebetennelsene han har slitt med.