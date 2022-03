– Jeg har fått korona. Veldig surt. NM var en mulighet til å endelig få matchet meg mot de aller beste, sier Sondre Ramse.

Otra-gutten har hatt oppsiktsvekkende framgang i vinter, og kan blant annet slå i bordet med to norgescupseirer og en 14. plass på femmila i Holmenkollen.

– Drøm om medalje

Det er langt mellom slike seniorprestasjoner av sørlendinger, og ga 24-åringen store forhåpninger foran NM som starter i Harstad lørdag. Planen var å endelig få teste seg på sin favorittøvelse nummer én – 15 kilometer klassisk - når hele den norske skieliten var på plass.

– Dersom alt hadde klaffet hadde jeg en drøm om å kjempe om medalje. Heldigvis har det vært en drømmesesong for min del, og når jeg vet at deltakelsen blir variabel etter mye koronasmitte foran NM, så er det litt lettere å svelge, sier Evje-gutten.

Sondre Ramses (i midten) høydepunkt hittil i karrieren kom da han for halvannen uke siden gikk inn til 14. plass på den prestisjetunge femmila i Holmenkollen. Foto: Lise Åserud / NTB

Han er en av tre sørlendinger på regionlandslaget Team Elon Vest, som alle er spådd en stor framtid i skisporet. Ironisk nok er det ingen av dem som skal gå årets NM.

Tuva Lislevand fra Oddersjaa – som kvalifiserte seg for junior-VM i fjor og U23-VM i år – ble i likhet med Ramse smittet av korona i etterkant av norgescupen i Steinkjer.

– Veldig kjedelig. Nå ryker resten av sesongen, sier 21-åringen.

Kvinne- og mannefall

Denne sesongen tar hun blant annet med seg to 15. plasser fra skandinavisk cup (nivået under verdenscup), der særlig den siste varmet for 21-åringen med gode allroundegenskaper.

– Jeg har aldri før gjort det så bra i skøytesprint. Løpet overbeviste meg om at jeg kan bli god der også, sier jenta fra Sødal Terrasse i Kristiansand.

Aron Rysstad, som før denne sesongen var Sørlandets klart største seniorhåp etter blant annet sølv fra U23-VM i fjor vinter, er ikke smittet av korona.

– Jeg står over fordi kroppen ikke har spilt på lag på lenge, sier Rysstad med en spisskompetanse på klassisk sprint.

Sesongen åpnet bra da han i verdenscupdebuten ble nummer 30 i Ruka, og da han 11. desember vant klassisk sprint i Skandinavisk cup. Men deretter har prestasjonene dabbet, og han kom seg aldri til U23-VM som var ett av de store målene. 31. plassen på verdenscupsprinten i Drammen 3. mars var heller ingen opptur.

Foran helgens NM har korona sørget for manne- og kvinnefall, og uten deltakelse fra Johannes Høsflot Klæbo samt store deler av sprintlandslaget, kunne medalje normalt fort vært innen rekkevidde.

– Det er flere som har påpekt det, men jeg vil ikke stille når jeg ikke føler meg forberedt overhodet, sier 22-åringen, som slett ikke har mistet motivasjonen foran neste sesong.

Sikter mot ski-VM

– Jeg har lært veldig mye i vinter, og gleder meg enormt til å slå tilbake neste år. Når jeg ligger i senga kan jeg få sommerfugler i magen ved å tenke på hva jeg skal prestere neste år, sier Valle-gutten.

– Hva er det du tenker på da?

– Drømmen er å få gå klassisksprinten under VM i Planica.

Arild Jørgensen i Olympiatoppen Sør støtter Lislevand og Ramse i avgjørelsen om å droppe NM.

– Retningslinjene fra Olympiatoppen sentralt er klare på at man bør være tilbakeholden i ei god stund etterpå. Men disse tre har alle prestert så bra at denne skuffelsen går over. Det er bare et spørsmål om tid før de virkelig slår til, sier Jørgensen.