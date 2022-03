RISØR (VG) Det er to år og fire måneder siden sist Kai Robin Havnaa (33) var i bokseringen. I kveld får han svaret på om det er mulig å få fart på karrieren igjen.

– Jeg er mye mindre nervøs enn foran kamper tidligere i karrieren, og det handler nok om rutine og alder. Det jeg virkelig er spent på er hvordan jeg kommer til å levere. Det er en grunn til at «ringrust» er et begrep, sier Havnaa til VG.

Kveldens motstander er Ervin Dzinic fra Bosnia-Hercegovina, som har ti seirer og fire tap. Han har vunnet tre kamper på mindre stevner i hjemlandet i den samme perioden Havnaa ikke har hatt muligheten til å bokse.

– Jeg vil selvfølgelig ha en toppkamp så fort som mulig, men det nytter ikke å snakke om det før jeg har vunnet mot Dzinic. Alt annet enn seier er ikke godt nok.

– Betyr det at du legger opp hvis du skulle tape?

– Ja, jeg er kommet til et punkt og en alder der det ikke er noe poeng å legge så mye arbeid og trening i dette uten at det blir noe ut av det.

NATURPERLE: Kai Robin Havnaa kaster seg baklengs ut i «Jettegryten på Sild» like utenfor Risør. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Havnaa tok sin 16. seier av like mange mulige i proffkarrieren da argentinske Mariano Gudino ble slått knepent på poeng i Ekeberghallen i november 2019. Siden da har det vært nedtur på nedtur, først og fremst på grunn av coronasituasjonen.

VM-kamp røk

Den avtalte VM-kampen i IBO mot sørafrikanske Kevin Lerena måtte avlyses, og flere ganger har det vært planlagt stevner på hjemmebane i Arendal, uten at det har vært mulig å gjennomføre.

I august traff VG Havnaa i hjemtraktene i Risør der han koblet ut med bading i «Jettegryten på Sild», en lokal naturperle og et populært turmål helt siden barndommen for Kai Robin og familien.

DEN SISTE KAMPEN: Kai Robin Havnaa (t.h.) vant mot Mariano Gudino i Ekeberghallen i november 2019. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Tålmodigheten har vært tynnslitt på grunn av den lange pausen borte fra bokseringen. Likevel har Havnaa klart å holde det gående i bokselokalene i Arendal hele veien, med god hjelp av trenerduoen Thorbjørn Gyberg og onkel Erling Havnå.

– Hvis du hadde fått vite tidlig i 2020 at det skulle ta såpass lang tid før du kunne bokse igjen – hadde du lagt opp med en gang?

– Det er et veldig godt spørsmål ... Jeg hadde nok garantert prøvd, men det som har reddet meg i denne perioden er nok at jeg har hatt håp hele veien om at ting skulle løse seg.

Kai Robin Havnaa Født: 20. januar 1989 (33 år) Høyde: 191 cm Kampvekt: 90,7 kg (cruiservekt) Proffkarriere: 16 seirer (13 på knockout), ingen tap. Aktuell: Går sin første kamp siden november 2019 når han møter Ervin Dzinic på et stevne i Berlin lørdag kveld.

Fikk corona i januar

Den siste store nedturen kom da det planlagte stevnet i Arendal 12. mars i år måtte avlyses fordi 33-åringen selv fikk corona.

– Jeg ble syk i slutten av januar og lå rett ut i en uke. Typisk nok – dagen før jeg fikk symptomer satte jeg rekorder på en rekke fysiske tester. Da jeg omsider kom meg tilbake på trening var jeg satt mye tilbake, og slet lenge med veldig høy puls, forklarer Havnaa som nå mener han er tilbake i «veldig god form».

Nå er håpet at det skal bli noe av Arendal-stevnet på forsommeren.

– Jeg er ekstremt motivert, og håpet er at jeg får ut det i ringen i denne kampen. Da kan det bli veldig mye morsomt og spennende som skjer fremover, sier Havnaa fornøyd.

