Liverpools sjansesløseri kan ha kostet dem ligatittelen. Tapet mot Everton gjør at det ser svært mørkt ut for Liverpools sjanser.

Mot byrivalen hadde de 13 skudd og basert på antall sjanser, såkalt xG, burde de scoret 2.02, men det endte med null mål.

Dette var ikke noe unntak. En av dem som må tåle hard kritikk er Mohamed Salah.

– Jeg tror det er stort spørsmål for den nye manageren som kommer inn hva fremtiden bringer for Salah, og det er nok første gang vi stiller oss det spørsmålet, sier Liverpool-legende og nåværende fotballekspert Jamie Carragher.

Salah har hatt en fryktelig formkurve. Før Klopps annonsering scoret han på 21,5 prosent av skuddene sine, etter har han vært nede på 8,6 prosent.

– Mohamed Salah er Liverpool viktigste målscorer, men han har gått helt opp i limingen. Han har sett ut som en skygge av seg selv, særlig siden han kom tilbake fra skade (tidlig i mars). Han er en Liverpool-legende, en superstjerne, men har vært så langt unna, sier Sky Sports-eksperten.

Liverpool har scoret 75 ligamål. Iølge tall fra Understat burde de stått med 81,67 mål i Premier League. Til sammenligning har tittelkonkurrenten Arsenal scoret 7,98 mål mer enn forventet. Manchester City ligger også over med 1,98 mer enn forventet xG.

Det som gjør det hele enda dystrere for Liverpool er at det bare har blitt verre, og spesielt etter at Jürgen Klopp i slutten av januar ga beskjed om at han gir seg etter sesongen. Resultatene har vært dårligere og Liverpool har brent enda flere sjanser foran mål.

– Enkelte spillere kan ha begynt å tenke på hvordan deres fremtid også ser ut, og de vil begynne å snakke med andre klubber. Jeg sier ikke at det er Klopps skyld at han annonserte det. Det kan ha vært nære at det hadde blitt lekket ut og kanskje han måtte si det, men annonseringen har definitivt hatt en effekt på spillerne, sier tidligere Manchester United- og Everton-spiller Wayne Rooney på Sky Sports sending.

Mohamed Salah står med 17 ligamål, bare tre bak toppscorerne Erling Braut Haaland og Cole Palmer. Men bare to av Salahs mål er scoret på de syv siste kampene.

Understat har tall som viser at Mohamed Salah har underprestert med 1,82 mindre mål enn han burde scoret og Luis Diaz 3,54. under på xG. Verst ser det ut for Darwin Nunez. Spissen har scoret elleve mål i ligaen, men har underprestert med 7,8 på xG’en.

– Det er kommet til det punktet at det ikke er mulig å forsvare ham. Du vil han skal gjøre det bra, for det er så mye å like med innsatsen hans. Men etter to år i klubben, og i år som de har gått etter tittelen, trenger de at spissen scorer på bortebane mot Manchester United, Everton og Atalanta, sier Carragher.