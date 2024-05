Matchvinnerscoringen var et rotemål av dimensjoner. Vålerenga brøt en Bryne-kontring og kontret selv på venstresiden. Det endte til slutt med at Ola Kamara fikk lirket ballen i retning streken, men det var Jacob Haahr Steffensen som var sist på ballen, og han ble derfor kreditert et selvmål.

Både Magnus Riisnæs og Petter Strand kunne ha scoret tidligere i det samme angrepet.

Ola Kamara misbrukte en gigantsjanse til 2-0 etter 77 minutters spill, men skuddet gikk rett på Brynes keeper Anton Cajtoft.

Bryne presset stort og hadde flere store og gode muligheter i de første 10 minuttene mot Vålerenga, og hjemmelaget var heldig som ikke kom under. Bryne hadde blant annet en avslutning i tverrliggeren og ned på strek litt senere i kampen. Vålerenga kom bedre med ut over omgangen, og de hadde ballen mest og også et par sjanser som kunne gitt uttelling.

Det er første gang under trener Geir Bakke at Vålerenga vinner to hjemmekamper på rad.

Toppkamp

I rundens toppkamp rullet Stabæk over Kongsvinger i 1. omgang og ledet 3-0. KIL fikk også en spiller utvist på tampen av omgangen, og det gjorde ikke saken bedre for de røde. Stabæk vant til slutt 5-0.

Stabæk topper tabellen med 11 poeng etter fem kamper. Kongsvinger er på 3.-plass på svakere målforskjell og én kamp mer spilt. Bassekou Diabaté scoret to av målene. Stabæk er divisjons eneste ubeseirede lag sammen med Egersund.

2.-plasserte Egersund lå lenge under hjemme mot Lyn. Daniel Schneider så ut til å bli matchvinner, men Magnus Lankhof Dahlby spaserte inn utligningen til 1-1 på tampen.

Levanger og Sogndal spilte målløst i Trøndelag, og lagene følger hverandre på 4.- og 5.-plass.

Bunnen

Aalesund kvittet seg med daglig leder Ronny Stokke i midtuken. Det skal også vært et krisemøte mellom spillerne og Christian Johnsen. De kom under i Mjøndalen, men Isaac Atanga sørget for 1-1 i 2. omgang.

Bunnlaget Start klarte bare 0-0 hjemme mot Ranheim.

Sandnes Ulf og Moss endte 3-3 i en kamp der Tommy Høiland scoret to av målene. Raufoss slo Åsane 1-0 på eget gress.