Ruud har vært i tre Grand Slam-finaler, men til nå har alle hans ti titler i karrieren kommet på ATP 250-nivå. Seieren i Barcelona søndag kom på ATP 500-nivå.

Seieren er verdt 5,7 millioner kroner.

– Endelig har Casper brutt forbannelsen med at han ikke vinner turneringer over ATP 250-nivå, sier Sverre Sundbø på TV 2.

– Han kjører lekestue i grunnlinjeduellene, fastslår TV 2-ekspert Christer Francke.

Dette er Ruuds første tittel i 2024 og hans 11. totalt i karrieren.

Casper Ruud på vei mot seieren i Barcelona søndag. Foto: Joan Monfort / AP / NTB

Ruud revansjerte dermed finaletapet mot Stefanos Tsitsipas i Monte Carlo forrige søndag.

– For ei uke siden var jeg hele tiden på bakfoten mot Tsitsipas. Nå skulle jeg være mer aggressiv. Det var viktig å vinne første sett, for vi ble begge slitne etter hvert, sier Ruud i et intervju vist på TV 2.

– Jeg har ventet lenge på dette, og det var fint å gjøre dette her i Barcelona, og det er spesielt å gjøre det på arenaen som er oppkalt etter Rafael Nadal, fortsetter nordmannen.

Casper Ruud i aksjon i Barcelona søndag. Foto: Albert Gea / Reuters / NTB

Tsitsipas brøt Ruuds servegame til 1–0 og selv om Ruud gjorde et godt forsøk på bryte, kunne grekeren øke til 2–0.

Det sto 3–2 til Tsitsipas da Ruud slo tilbake og brøt til 3–3.

– Dette er en verden som Tsitsipas ikke har sett for seg, sier Sundbø.

Ruud vant sitt tredje game på rad da han gikk i ledelsen 4–3.

– Han ser bra ut. Han ser ut til å ha mye krefter, sier ekspertkommentator Christer Francke.

På 5–5 trøblet Ruud litt, men holdt servegamet til 6–5 og hadde muligheten til å vinne settet hvis han brøt. Det klarte han og vant første sett 7–5. Ruud hadde 12 vinnere i første sett mot Tsitsipas’ åtte.

Grekeren slet med servene i starten på andre sett, mens Ruud derimot hadde orden på sine. Nordmannen brøt til 3–1 i et rent game.

Så glad var Christian Ruud etter finaletriumfen. Foto: JOSEP LAGO / AFP / NTB

– Dette kan være avgjørende for kampen, sier Christer Francke.

Casper Ruud fortsatte med å vinne sitt eget servegame til 4–1. Tsitsipas var rystet og hadde aldri muligheten til å ta igjen Ruuds forsprang.

Det var litt «norske forhold» med 15 grader i luften over grusen i Barcelona.

Nordmannen er rangert som nummer seks i verden, mens grekeren er på plass bak ham.

– Den beste gruskampen jeg har sett i år, ikke bare av Casper, sier TV2-kommentator Sverre Sundbø.

Stefanos Tsitsipas i aksjon søndag. Foto: Albert Gea / Reuters

Tidligere denne våren har Ruud spilt seg til finalen i Los Cabos, Acapulco og senest Monte-Carlo.

Likevel hadde han ikke vunnet en tittel til nå i år, men søndag har han muligheten til revansj mot Stefanos Tsitsipas, som Ruud tapte for i Monte Carlo-finalen med 6–1, 6–4.

Nå møtes de igjen – i finalen av ATP 500-turneringen i Barcelona.

Samtlige Ruud-titler fra før har hatt ATP 250-status.

Ruud vant over nummer 30 i verden, Tomás Etcheverry, i strake sett i semifinalen.