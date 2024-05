Trener Hans Erik Ødegaard har omsider fått fart på laget sitt etter en krevende start på sesongen. For en uke siden ble Molde slått 3-1 før søndagens storseier. Før det spilte de blåkledde to kamper uten å score.

– Nå vi vinner 4-1, er jeg fornøyd. Men det er tider i kampen at vi blir litt passive, sa Sandefjord-trener Ødegaard til TV 2.

Alexander Ruud Tveter scoret to av målene, mens Danilo Al-Saed og Eman Markovic sto for de øvrige. Stefan Johansen utlignet for Sarpsborg.

Pangstart

Sandefjord fikk en pangstart med straffe etter noen sekunders spill. Tveter scoret sikkert på straffen.

Hjemmelaget hadde også en treffer i tverrliggeren i 1. omgang. Sarpsborg slo tilbake etter hvilen. Det har vært satt spørsmålstegn rundt formen til Stefan Johansen, men søndag presenterte han seg da han kaldt satte en straffe mål til 1-1.

Gir bort mål

– Vi gir jo bort mål. En svart dag på jobben. Det er krise og ikke i nærheten av godt nok, sa Stefan Johansen.

Tveter sendte Sandefjord i ny ledelse etter en times spill da han trillet ballen i motsatt hjørne etter å ha spilt seg fri. Deretter åpnet kampen seg.

Danilo Al-Saed og Eman Markovic avgjorde kampen definitivt med hvert sitt mål med tre minutters mellomrom mot slutten av 2. omgang.

– Det er jo vi som skapte sjansene deres, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn.