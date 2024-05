Merseyside-klubben satser på at Slot er rett mann for framtiden. Det skjer etter åtte og et halvt år med Klopp i sjefsstolen. Slot bekreftet selv fredag at han blir ny manager i Liverpool etter å ha ledet Feyenoord.

– Jeg blir trener der neste sesong, sa han på pressekonferansen.

Tidligere fredag la Feyenoord ut en avskjedsmelding på X.

«Slot-æraen er ved endestasjonen. La oss nyte de siste øyeblikkene», skrev klubben.

Liverpool har vært på managerjakt siden Klopp i vinter varslet at han kom til å gi seg ved sesongslutt. Tyskeren hadde egentlig to år igjen av kontrakten.

I Nederland er 45-årige Slot kjent for å stå for en offensiv og energisk spillestil. Han ledet i fjor Feyenoord til serietittelen og fulgte i år opp med å vinne cupen.

Slot tok for to år siden Rotterdam-laget til finalen i conferenceligaen. Han leverte også sterke resultater som AZ Alkmaar-trener.

Liverpool kom tilbake som en maktfaktor under Klopps ledelse. Klubben vant Champions League i 2019, og året etter ble den en suveren Premier League-mester. Det var Liverpools første seriemesterskap på 30 år.

Rødtrøyene presset Manchester City til døra og ble kun slått med ett fattig poeng i både 2019 og 2022.