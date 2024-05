KIL/Hemne tok ledelsen ved Sofia Krossøy etter bare fem minutter, og KIL/Hemne var på farten igjen et kvarter før sidebytte. De doblet ledelsen da Amalie Hoftun Bjerksæter satte inn 2-0. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da A. Bjerksæter satte inn 3-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-3.

Emma Jönsson var uheldig og sørget for 4-0 ved selvmål etter 56 minutters spill. Karen Rygg Ims reduserte for Viking rett etterpå. A. Bjerksæter gjorde hattrick etter et kvarter av andreomgangen, og innbytter Helene Hagelien Mikkelsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for KIL/Hemne etter 73 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-6.

KIL/Hemnes Erik Svendsen fikk gult kort.

Are Gabriel Høyland dømte kampen.

