Allerede før finalen meldte The Guardian at Manchester United hadde bestemt seg for å sparke Erik ten Hag, men foreløpig er dette ikke bekreftet.

Nå skriver den anerkjente storavisen The Times at nederlenderen ønsker en rask avklaring rundt egen fremtid.

Det er fordi ten Hag allerede har fått flere henvendelser av andre klubber, ifølge avisen.

Manchester United vant 2–1 mot Manchester City i FA-cupfinalen. Se høydepunkter her.

Samtidig skal suksessen i FA-cupen ha gjort situasjonen mer komplisert. Det skyldes at 54-åringen nå skal ha krav på en større kompensasjon som følge av tittelen.

– Hvis de ikke ønsker meg, drar jeg et annet sted og vinner trofeer, for det er det jeg gjør, sa en selvsikker ten Hag etter finalen.

Manchester United holder i disse dager på med en gransking av sesongen som var, der fremtiden til ten Hag står fremst på agendaen.

Klubben har fortsatt ikke kommentert The Guardians påstand om at de allerede har bestemt seg for å sparke nederlenderen.

Dersom ten Hag får fyken, er det fem kandidater som peker seg ut til å erstatte ham:

Ipswich-manager Kieran McKenna

Brentford-manager Thomas Frank

Avtroppende Chelsea-manager Mauricio Pochettino

Avtroppende Bayern München-manager Thomas Tuchel

Avtroppende Brighton-manager Robero De Zerbi

Ifølge The Telegraph skal Manchester United allerede ha vært i møter med representantene til Thomas Frank og Mauricio Pochettino.

Samtidig melder flere britiske medier, deriblant Sky Sports, at Kieran McKenna er i ferd med å signere en langtidskontrakt med Ipswich.