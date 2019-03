«En ventet avskjed for bankens TIL-mann»

Aronsen er en suksessfull næringslivsaktør i landsdelen. Nå om dagen fullt opptatt med Finnmarksløpet, som han har gjort til en av Nord-Norges sterkeste merkevarer. Saltdalshytta er et annet velkjent bedriftsnavn fra nord, også det Per Aronsens byggverk.

Men det var egentlig ikke før etter han gikk inn som TIL-topp i oktober 2014 at han ble kjent for tromsøfolk flest. Som styreleder i TIL Holding AS satt Aronsen med bestemmelsesretten over klubbens økonomiske drift.

På vegne av de da største eierne i holdingselskapet, Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft, skulle Aronsen forvalte og fikse en skakkjørt TIL-økonomi. Som majoritetseiere hadde de håndplukket finnmarkingen til jobben.

Hans første skikkelige møte med TILs sportslige ledelse kom på en treningsleir i spanske La Manga i februar 2015. Der var han ærlig på at andre fikk ta seg av fotballdelen av TIL. Pers styrke lå i det økonomiske.

I august samme år lå TIL dårlig an. Langt fra alt hadde gått veien i det første året tilbake i Eliteserien etter opprykket fra 1.-divisjon, og nedrykksspøkelset truet. Tirsdag 18. august kom likevel den overraskende nyheten om at TIL hadde avsatt Steinar Nilsen som hovedtrener.

Den velkjente pressekonferansen, der Aronsen skulle forklare hvorfor Nilsen hadde fått sparken, gikk landet rundt. Aronsen ble både utledd og latterliggjort over hele Norge etter å ha svart «ingen kommentar» på flesteparten av spørsmålene.

Det hele stoppet ikke der. Noen dager senere uttalte Aronsen at Steinar Nilsens lederstil var «uforenelig med det vi i TIL kan stå for». Sitater Aronsen og TIL i etterkant både måtte beklage og betale dyrt for. Aronsen sto i stormen, fortsatte i styreledervervet, og var med jevne mellomrom å se på Alfheim.

Allerede i april i fjor kunne vi se et forvarsel på mandagens nyhet om at han er ferdig i TIL. Da ga Sparebanken og Troms Kraft sine aksjer i TIL Holding AS til klubben, altså Tromsø Idrettslag. Dermed satt idrettslaget på nærmere 75 prosent av aksjene, og ble på denne måten i praksis enerådende over sin egen klubb. Selv om det ikke skjedde noe med lederspørsmålet den gangen, har det lenge ligget i kortene at forandringer ville skje.

Sentrale støttespillere og investorer rundt TIL har i lengre tid ønsket at klubben skal ha ett styre. Ikke to som det er nå. Og det er også dette Aronsen bekrefter da han mandag kveld fortalte at disse signalene også hadde nådd han. Aronsen presiserte at han selv trekker seg for å gi plass til nye krefter.

Dermed ser det ut til at de samme som blir valgt inn i Tromsø Idrettslags styre på årsmøtet onsdag kveld blir sittende i styret i holdingselskapet. Så er det også kjent at det pågår et arbeid for å se på hvem som skal eie TIL, og hvordan den organiseringen skal være.

Aronsen har gjennom mange år blitt et kjent TIL-ansikt utad, men egentlig er han bankens mann – satt inn av de tidligere eierne. Og med nye eiere i form av idrettslaget, er det både logisk og forståelig at Aronsen velger å trå til side. For i ytterste konsekvens kunne TIL ha valgt en annen leder mot finnmarkingens vilje.

Med Aronsen ute er en omstridt karakter borte fra Alfheim. Han uttalte i februar 2015 at han hadde stilt spørsmål ved pengebruken på Alfheim før inntoget som leder. Fire år senere er fasiten under hans regime 23 millioner kroner i minus.

Dermed fikk heller ikke Aronsen til å drive TIL på en fornuftig økonomisk måte, og sviktet på det området han lovte å levere på. Selv den erfarne lederen fikk kjenne på det faktum at en fotballklubb, der både sportslige og økonomiske resultater er viklet kaotisk sammen, ikke kan drives som en vanlig bedrift i næringslivet.

Presset på TIL-ledelsen når det gjelder økonomistyring stopper uansett ikke selv om Per Aronsen gir fra seg stafettpinnen.