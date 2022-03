Oslo (BT): Elisabeth Terland synes NFF-avslaget var like greit.

RØA–BRANN 2–5

Det kunne gått galt for Brann. Fem spillere har vært koronasyke den siste uken, og klubben forsøkte å få utsatt kampen da sykdomsutbruddet sto på.

Søknaden ble avslått, Brann måtte stille.

– Det var kanskje like greit, sier Elisabeth Terland.

Søndag gikk hun inn i historiebøkene. Bare dager etter å ha hatt koronasykdom, scoret hun Brann-kvinnenes første tellende mål noensinne.

En gjennombruddspasning fra Nora Eide Lie nådde Terland, som smalt ballen i nettaket. På tribunen sang bortefansen «Gullet ska hem».

– Det er en ære, sier Terland selv.

Elisabeth Terland feirer med kaptein Tuva Hansen etter 1–0-målet. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Glad vi ikke spilte på fredag

Terland sier hun «kjente det litt», men spilte fullgode 90 minutter.

– Jeg var heldig som ikke ble så syk, sier hun.

I tillegg har også Aurora Mikalsen, Signe Gaupset, Tuva Hansen og Lisa Naalsund nylig gått gjennom koronasykdom. Fire av fem startet kampen.

Sistnevnte spilte 81 minutter. Ifølge treneren ble hun spart nettopp på grunn av den nylige sykdommen.

– Det gikk bra, men jeg er glad vi ikke spilte på fredag, torsdag eller onsdag, sier Naalsund, og legger til:

– Hadde vi spilt mot et topplag i dag, og hatt høyere tempo, hadde jeg nok kjent det litt mer.

Røa–Brann 2–5 (0–2) Toppserien, 1. serierunde, Røabanen. Mål: 0–1 Elisabeth Terland (9. min), 0–2 Nora Eide Lie (36. min), 1–2 Julie Austdal, (46. min), 1–3 Marthine Østenstad (53. min), 1–4 Nora Eide Lie (56. min), 1–5 Cecilie Kvamme (61. min), 2–5 Vilde Fjelldal (90. min). Gule kort: Julie Austdal, Frida Lyshoel, Synne Masdal (Røa) Brann (3–4–3): Aurora Mikalsen – Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Marthine Østenstad (Ingrid Stenevik fra 81. min) – Cecilie Redisch Kvamme (Ingrid Ryland fra 70. min), Marit Bratberg Lund, Lisa Naalsund (Mille Aune fra 81. min), Nora Eide Lie, Therese Sessy Åsland (Svava Gudmundsdottir fra 61. min), Berglind Björg Torvaldsdottir (Rakel Engesvik fra 71. min), Elisabeth Terland.

Bergenseren Naalsund kom til Sandviken i 2019. Søndag «debuterte» hun for SK Brann, til lyden av Nystemten rett etter avspark i Oslo.

– Det er litt spesielt. Det er litt spesielt når bataljonen kommer på tribunen og heier oss frem. Det er litt mer trøkk, og man blir litt mer stolgt over å kunne kalle seg Brann, sier Naalsund.

Mener de er gullfavoritter

Brann hadde det meste av kampen i sin hule hånd fra Terlands 1–0-mål og utover. Brann-trener Alexander Straus mener det var en mer enn godkjent forestilling.

– Vi er råere enn før når det kommer til å skape sjanser, men vi må få opp effektiviteten. Det kunne stått både tre og fire null til pause, sier Straus.

I andre omgang kom Røa best ut av blokkene og fikk en redusering. Så kom åtte magiske Brann-minutter. Tre mål på rappen punkterte kampen, som fra da av ble mer som en formalitet å regne.

Brann-trener Alexander Straus etter seieren i Oslo. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Straus lar seg irritere over de to målene til Røa, men mener laget hans er enda bedre enn i fjor. Mannen, som hele fjorårssesongen nektet å snakke om gull, vedgår at de nå er favoritter.

– Hadde jeg vært nøytral, hadde jeg syntes det var rart å nevne noen andre enn Rosenborg, Brann og kanskje Vålerenga. Forventninger er et privilegium. Om ingen har forventninger til deg, er det ingen som synes du er spesielt god. Presset tar vi imot med åpne armer.