Kroppsøving – et fag der læring kobles til handlinger

Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Faget består av fysiske aktiviteter der man kan observere og filme elevenes og lærerens handlinger over tid og intervjue dem for å forstå deres erfaringer, tanker og følelser knyttet til handlingene.

Fysiske aktiviteter i kroppsøving skaper mange situasjoner der elever må konkurrere, løse utfordringer og samarbeide med andre - situasjoner som man også finner igjen i hverdagslivet. Disse situasjonene påvirker igjen elevenes handlinger, erfaringer, tanker og følelser som de vil ta med seg til andre situasjoner i livet – også kalt læring. Hva elevene lærer i en situasjon, kan derfor påvirke elevenes handlinger i fremtidige situasjoner.

Seier eller tap

En studie i kroppsøvingsfaget (ligger i review) viste at når elevene skulle ha brytekonkurranser som besto av flere kamper etter hverandre, kunne målet være å vinne så mange kamper som mulig. Elevene kunne da yte nødvendig innsats for å vinne i de kampene de «visste» de ville vinne, gi opp og dermed spare energi i de kampene de «visste» de ville tape, og dermed bruke mest mulig energi i kampene de var usikre på om de ville vinne. Selv om dette var lurt for å vinne flest mulig kamper, kunne det også lære elevene å se på konkurranser som enten seier eller tap.

Det å se på konkurranser som seier eller tap kan påvirke elevenes handlinger videre i livet. Eksempelvis hvis man får avslag på en jobb etter et jobbintervju og ser på dette som et tap. Selv om dette er et «tap», hjelper det lite i videre jobbintervjuer. Ser man på dette som en mulighet til læring, kan man skaffe seg informasjon om hvordan gjøre gode intervjuer og knytte dette opp til sine erfaringer fra tidligere jobbintervju. Dette kan igjen føre til bedre jobbintervju i fremtiden. Men ikke all læring trenger å påvirke fremtidige handlinger.

En annen studie i kroppsøvingsfaget viste at når elevene skulle ha ballspill, ville de at medelevene skulle sentre ballen og de visste at de selv burde gjøre dette. Men i selve situasjonene ga elevene mest skryt til de elevene som driblet motstanderne og scoret mål, ikke da elevene sentret. Resultatet ble færre handlinger der elevene sentret ballen til hverandre, som ble opprettholdt av å gi og å få skryt.

Mulighet for læring

De umiddelbare følelsene i situasjonene førte dermed til andre handlinger enn det elevene i utgangspunktet ønsket. Slike situasjoner kan man finne igjen ellers i livet. Eksempelvis hvis man vet at baksnakking på arbeidsplassen fører til et dårligere miljø og at man derfor vil unngå å bidra til dette. I situasjoner med baksnakking derimot, kan det være interessant å høre på, ubehagelig å si ifra, eller fristende å bidra selv hvis man er enig. De umiddelbare følelsene kan dermed påvirke våre handlinger til å opprettholde et miljø vi egentlig ikke vil ha.

Disse funnene indikerer at hvis man lærer å se på konkurranse- situasjoner som en mulighet til læring, i tillegg til vinn eller tap, så kan det føre til handlinger som gir bedre læring/prestasjoner over tid. Funnene indikerer også at hvis man lærer og er bevisst på at umiddelbare følelser i ulike situasjoner påvirker ens handlinger, så kan man forberede seg ved å planlegge konkrete handlinger man vil utføre i lignende situasjoner i fremtiden.

Les mer her:

Hovdal DOG, Larsen IB, Haugen T, Johansen BT (2020). Understanding disruptive situations in physical education: Teaching style and didactic implications. European Physical Education Review. doi:10.1177/1356336X20960498

Hovdal DOG, Haugen T, Larsen IB, Johansen BT (2021). Students’ experiences and learning of social inclusion in team activities in physical education. European Physical Education Review. doi:10.1177/1356336X211002855

Hovdal DOG, Haugen T, Larsen IB, Johansen BT (2021). “It’s Not Just About the Activity, it’s Also About How the Activity is Facilitated”: Investigating Students’ Experiences in Two Different Competitive Situations in Physical Education. Scandinavian Journal of Educational Research. Second review.

Les flere innlegg i Vitensporten:

E-sport, mer enn gaming

Idrett og sport – er det det samme?

Friluftsliv – når alt håp er ute?

Hvorfor er ikke kvinnefotball mer populært?

Dette betyr de nye aktivitetsrådene for deg

Kajakkpadling er enklere enn du tror

Tid for å bevege en hel nasjon

Slik lærer vi barna å svømme tidligere

Hei, trener, snakk med meg!

Hva gjør de beste fotballspillerne i kamp og trening?

Hva gjør alle kampene med stjernespillernes kropper?

Er idrettsforskning gull verdt?

Dette kan påvirke OL-prestasjonene

Dert er lurt å spille på lag med dommeren

Verdens beste idrettsmodell?

Personlig trener: Fra frynsete rykte til seriøs utdanning

Friidrett fra antikkens Hellas til NM på Kristiansand stadion

Tren hjernen ved å trene kroppen

Kroppsøvingsfaget endres. Hva betyr det for ditt barn?

Hvordan få flere utøvere til å kombinere toppidrettssatsing og høyere utdanning?

Humor i teamet – et tveegget sverd

Tidlig spesialisering eller allsidig trening?