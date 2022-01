KRISTIANSAND: Pauli Mittún har signert for Kristiansand Topphåndball (KRS). Det opplyser KRS i en pressemelding mandag. Bakspilleren kommer fra den færøyske klubben H71.

Dette sier KRS-trener, Thorbjørn Evjen, om signeringen av Mittún i pressemeldingen:

– Pauli er en ung, treningsvillig og talentfull playmaker som ønsker å bli god. Han har store drømmer for sin håndballkarriere og ønsker å starte dette i KRS. Pauli’s styrer spillet på en utmerket måte og har kvaliteter i duellspill og i samspillet med strekspiller, som vi søker. En spennende signering av en ambisiøs håndballspiller.

Mittún står med tre landslagskamper for Færøyene etter at han fikk sin debut i januar, da laget kvalifiserte seg til play-off kampene til VM 2023. Han spilte på ungdomslandslaget som vant European Open Championship i Sverige i 2019. Sist sommer kvalifiserte laget seg til EM-sluttspillet for U20, som skal spilles kommende sommer.

Nysigneringen forklarer valget om overgangen til KRS på denne måten:

– Jeg gleder meg masse til å bli en del av KRS. Jeg synes det er et meget spennende prosjekt, som jeg gjerne vil være en del av. Jeg synes klubben er meget ambisiøs og det passer riktig godt for meg. Jeg ønsker å utvikle meg, og det er KRS et meget godt sted å gjøre. Jeg synes også Kristiansand er en god by, som jeg gleder meg å komme til.

Dette er den andre signeringen klubben fra Kristiansand presenterer på kort tid. Fredag i forrige uke presenterte de signeringen av Preben Leander Nord-Varhaug fra Nærbø. I tillegg signerte strekspilleren, Sasser Sonn, under for KRS tidligere i januar. Begge spillerne er klar fra kommende sesong.

KRS starter opp sesongen igjen søndag etter vinterpausen, når de tar imot Bergen i Aquarama.