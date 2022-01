Fredag gikk Arsenal ut med en pressemelding om at klubben «motvillig» hadde søkt om utsettelse av nabooppgjøret, og lørdag ettermiddag bekreftet klubben på sitt nettsted at ønsket var innvilget.

Senere på dagen kom uttalelsen fra Tottenham på klubbens nettsted. De liljehvite er sjokkerte over at kampen ble utsatt.

– Vi beklager å måtte kunngjøre at søndagens Nord-London-derby mot Arsenal er blitt utsatt. Vi er ekstremt overrasket over at Arsenals søknad ble innvilget, heter det i uttalelsen.

Røk ut

Tottenham skriver videre at klubben ble diskvalifisert fra conferenceligaen etter at den fikk nei fra Premier League om å utsette en kamp mot Leicester i desember.

Det gjorde at laget ikke hadde noen aktuelle datoer å spille den siste kampen i gruppespillet mot Rennes, som hadde blitt utsatt uken før. Tottenham ble idømt et 0-3-tap mot Rennes og røk ut av conferenceligaen.

Kampen mot Leicester 16. desember ble senere utsatt likevel, etter at Leicester fikk nye koronatilfeller og ba om utsettelse. Den kampen skal spilles onsdag og blir neste kamp for Tottenham etter utsettelsen av Arsenal-kampen.

Premier League har sagt at den vil vurdere hver enkelt forespørsel om utsettelse for seg. Blant kriteriene er omfanget og alvoret av smitteutbrudd, klubbens evne til å mønstre et lag og hvorvidt spillerne på en trygg måte kan forberede seg til og gjennomføre en kamp.

Mannefall hos Arsenal

Før torsdagens ligacupsemifinale mot Liverpool ble det kjent at Martin Ødegaard har testet positivt på koronaviruset. Begge semifinalekampene ble forskjøvet på grunn av koronasmitte hos Liverpool.

Cédric Soares, Bukayo Saka og Calum Chambers pådro seg skader i den målløse kampen i Liverpool, mens Granit Xhaka er utestengt etter at han ble utvist. I tillegg er Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pépé og Pierre-Emerick Aubameyang i afrikamesterskapet.

Selv med et haug av forfall, er det kun kjent at Ødegaard er ute med koronasmitte blant Arsenal-spillerne. Det er en av grunnene til at Tottenham er misfornøyd med Premier Leagues avgjørelse.

– Den opprinnelige intensjonen med veiledningen, var å håndtere spillertilgjengelighet direkte påvirket av koronatilfeller. Vi tror ikke det var hensikten å håndtere spillertilgjengelighet som ikke er relatert til koronaviruset, skriver Tottenham i sin uttalelse.