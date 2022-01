– Det har vært heftig. Vi var forberedt på reaksjoner, men ikke så mange og så sterke, beskriver Jansen Hagen på telefon overfor VG.

Samtidig sitter David Toska i TV 2s studio og kommenterer sjakkturneringen Tata Steel.

– Vi har aldri hatt en gjest som har hatt større press på seg for å briljere. Jeg misunner ham ikke det.

– Jeg håper han er tydelig på historien. Sjakken er et miljø der du blir tatt for den du er, som er raust og som inkluderer alle. Det er en historie som er verdt å fortelle, mener TV 2-redaktøren.

Han erkjenner at det ikke er greit for alle. Men det er relevant, hevder han.

– Kritikerne sier det er «umusikalsk», «smakløst» og «hodeløst glorifiserende». Hva er det de IKKE ser som TV 2-ledelsen ser?

– Jeg skal ikke late som om vi har skjønt noe andre ikke har skjønt. Vi har tatt en prinsipiell vurdering på bakgrunn av at David Toska har fått sin straff, sonet sin dom og kommet tilbake til samfunnet med et ønske å bidra.

Til tross for at Toska er dømt for deltagelse i NOKAS-ranet i Stavanger, mener Jansen Hagen at det er verdt å gi Toska en mikrofon.

Politimann Arne Sigve Klungland ble drept av ranerne i 2004.

– Det er ikke så mange steder han kan bidra slik han kan gjøre med å fortelle sin historie om hva sjakken har betydd for ham.

– Det kan også vise at han er en person som jobber godt med rehabilitering. Alle piler peker i riktig retning for David Toska. Jeg tenker at det er en historie om håp som ikke er uviktig og ikke er uvesentlig. Jeg synes en del forsvinner i en litt ensidig fordømmelse. Jeg anerkjenner kritikken og synspunktene, men jeg synes det er massivt og fordømmende.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2. Foto: Alex Iversen / TV 2

Redaktøren vil gjerne sette enkelte på plass:

– Blant tingene vi vil adressere og rydde opp i er utsagn som «lukrativ TV-rolle» og «sjakkekspert». David Toska er en gjest i to sjakksendinger på TV 2 Sport 2. Han blir ikke rik av det, og vi blir ikke rike av det.

– Jeg håper folk ser at det ligger andre ting til grunn enn den kynismen som en del hevder vil ligge bak.

– Men det kan være gunstig for ham å være på TV selv om det ikke er mye penger involvert?

– Ja, det kan du si. Og så er det et tveegget sverd. Det vet han utmerket godt. Når han stiller opp som gjest, da får han kjenne på det – at en del reagerer både med sinne og fordømmelse.

Han forteller at TV 2 har hatt utallige møter over et helt år, og at det endelige «vedtaket» om å slippe Toska inn i studio ble gjort i et møte mellom redaktørene.

I dag har det vært en god del misnøye blant TV 2-ansatte, innrømmer Jansen Hagen.

– Beslutningen står jeg ved. Samtidig kommer det så mange relevante synspunkter på en dag som i dag, at man blir klokere underveis – uten at det rokker ved vårt prinsipielle utgangspunkt:

– Toska har sonet sin straff, han er tilbake i samfunnet, han jobber for å bli en god samfunnsborger – og sjakk er et sted han kan bidra positivt, sier sportsredaktøren.

Han peker på at det er tradisjon i flere mediehus å ha med en gjest som har en historie å fortelle.

– I den rollen er David Toska relevant. Han er interessert, engasjert, kunnskapsrik og har en historie å fortelle som er større enn selve partiet.

– Hadde han fått rollen hvis han ikke var kjent som David Toska og hadde en forhistorie som kriminell?

– Det er et godt spørsmål. Man kan snu på det, og si: Bør han ikke få den sjansen som følge av det. Vi søkte bredt ut etter aktuelle gjester. Vi fikk dette innspillet. Her var det både kunnskap og interesse. Her var det en historie å fortelle. Vi valgte å begrense det til to gjesteopptredener, som var et riktig nivå å legge seg på.

– Jeg har samtidig respekt for at andre ser annerledes på det.

– Spekulerer dere i den kommersielle verdien hans?

– Det er en litt deprimerende gjenganger rundt dette. Hvis du ønsker å melke en David Toska-effekt, så tror jeg vi hadde funnet en annen rolle til ham enn å sitte på TV 2 Sport i ukedagene.

– Er det forskjell på å gi noen en ny sjanse og å gi noen TV-tid?

– Ja, det er relevant poeng all den tid man skal ta hensyn til den belastningen det har for de som har blitt påvirket av dette.

– Noen av tilbakemeldinger som gjør sterkest inntrykk, er av de som har blitt berørt av ranet, sier han.

At familien til Arne Sigve Klungland, som ble skutt og drept av Nokas-raner Kjell Alrich Schumann, ikke hadde innsigelser mot kanalens valg, ble helt avgjørende for TV 2.

Men Vegard Jansen Hagen påpeker at han ikke ønsker å skyve Klunglands familien foran seg.

– Det er flere berørte her?

– Det er det, og det gjør inntrykk.

Toska sa til VG før sendingen mandag at han var litt spent. Han var ikke forberedt på så mye debatt.

– Jeg er ikke kjempegod, så jeg er ikke noen sjakkekspert. Jeg tror ikke det er den rollen jeg er tiltenkt. Jeg er gjest med over gjennomsnittet sjakkinteresse, sa Toska.