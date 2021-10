Etter lengre tids spekulasjoner, presenterte Kolstad sine fremtidsplaner på en pressekonferanse søndag. Der ble det klart at Sander Sagosen slutter seg til klubben fra 2023, etter at hans nåværende kontrakt med Kiel utløper. Sagosen har spilt for Kiel de siste to årene, etter flere sesonger i Paris Saint-Germain.

– Jeg er født og oppvokst i Trondheim. Da jeg fikk forespørsel om jeg ville være med trøndersk og norsk idrettshistorie, gikk det opp et lys hos meg. Å komme hjem og være med å skape verdens beste håndballag i min favorittby, har mye med tilhørighet å gjøre, sier Sagosen selv under presentasjonen.

I tillegg hentes også Magnus Abelvik Rød, Magnus Gullerud, og Torbjørn Bergerud «hjem» til Kolstad, en klubb som ble stiftet i 2005. Sagosen har tidligere spilt én sesong i klubben.

Sagosen innrømmer at han måtte gå flere runder med seg selv før han tok det endelige valget om å flytte hjem. Han forteller at det på langt nær var i hans karriereplaner å ta det steget allerede som 27-åring.

– Det har vært en vanskelig prosess å tenke ut hva som er best for meg og min karriere. Det er en risiko og ikke et naturlig valg. Det var ikke før i februar jeg tenkte at dette var mulig. Når jeg kommer har jeg vært i utlandet i ti år, så det å få tilbringe litt mer tid med familie og samtidig få lov til å være med på det aller høyeste nivået, var umulig å si nei til, slår han fast.

Sander Sagosen under dagens pressekonferanse. Foto Terje Bendiksby

«Innen 2023 skal vi bli best i Norge», ble det sagt under presentasjonen.

– Dette er en stor dag for Kolstad, innledet daglig leder Jostein Sivertsen, som har vært i klubben siden 2008.

Sagosens far, Erlend, er i trenerteamet i Kolstad. Sønnen lyste opp i det han fikk spørsmål om nettopp det under presentasjonen. Han gjenforenes også med hovedtrener Stian Gomo Nilsen.

– Jeg er nok litt inhabil her, men pappa er den beste treneren jeg har hatt. Han har formet meg som spiller og menneske utenfor banen. Han vet hvilke knapper han skal trykke på for å få meg til å prestere, sier Sagosen.

I tillegg til de norske landslagsspillerne, hentes islandske Janus Smarason og Sigvaldi Gudjónsson til klubben.

– Jeg har mye familie her og er halvt trønder selv, så jeg har også en tilknytning til byen. Som Sander sier, er det stort å få være med på en storsatsing i Norge som nordmann, sier Magnus Abelvik Rød om hvorfor han valgte å signere for Kolstad.

Målvakt Torbjørn Bergerud forlater danske GOG til fordel for Trondheim og Kolstad. Han slutter seg til klubben allerede neste år. Klubben har som mål å kjempe om seriegull fra og med neste sesong.

– Med de planene som er her, har man alle muligheter til å skape noe stort og unikt som man ikke har sett tidligere. Det har jeg lyst til å være en del av, sier Bergerud.

Torbjørn Bergerud er en av bærebjelkene på landslaget. Keeperen har storspilt i dansk håndball i år. Foto Bjørn S. Delebekk

Prosjektet – og ryktene rundt det – har fått mye oppmerksomhet den siste måneden, og ikke bare med positivt fortegn. Landslagssjef Christian Berges innblanding har ikke blitt godt mottatt i Håndball-Norge, noe som har resultert i at klubbene i Rema 1000-ligaen har gått sammen og sendt inn en skriftlig klage til håndballforbundet.

Berge har kontrakt som norsk landslagssjef til 2025, men ble likevel knyttet opp mot det trønderske prosjektet. For Kolstads konkurrenter skal det handle om at landslagssjefen skal ha blandet kortene.

Håndballpresident Geir Kåre Lio har også vært kritisk til Berges rolle i etableringen av storsatsingen.

– Han har jobbet for det beste for Kolstad og noe han tror er til det beste for norsk landslagshåndball. Han har gjort ting som vi ikke ønsker at han hadde gjort, sa Lio til VG for tre uker siden.