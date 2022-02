Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: DNA er et langt, trådformet molekyl som finnes inne i alle celler, og det er her genene våre er lagret. Skade på DNA regnes som det første trinnet i kreftutviklingen, men er også involvert i mange andre kroniske sykdommer og i den normale aldringsprosessen. DNA-molekylet utsettes for tusenvis av små og store skader i løpet av en dag, som et resultat av at cellene i kroppen bombarderes av skadelige stoffer og påvirkninger. DNA-skade kan oppstå blant annet ved reaksjoner med oksygen, såkalte reaktive oksygensubstanser (ROS).

For eksempel blir ROS hele tiden dannet som et biprodukt når kroppen bruker oksygen for å forbrenne næringsstoffene fra maten vi spiser. Om mengden av ROS blir for stor i cellene våre, kalles det oksidativt stress. Dette kan føre til skade på DNA-molekylet og skade cellens normale funksjon, noe som igjen kan fremme sykdomsutvikling. Kroppen har heldigvis effektive forsvarslinjer som kan beskytte cellene mot disse skadelige påvirkningene (se figur under).

Kreftbehandling øker det oksidative stresset også i friske celler

I kreftbehandling brukes ofte cellegift alene eller i kombinasjon med andre behandlinger. Cellegiften genererer ROS i kreftceller som fører til DNA-skade og trigger celledød. På denne måten bekjempes kreftsvulsten. Dessverre skader cellegift også friske celler, noe som kan føre til bivirkninger og senskader. Kostholdsfaktorer og trening har imidlertid vist å bedre stabiliteten av DNA ved både å styrke antioksidantforsvarssystemet og øke reparasjonskapasiteten.

Hvorfor bør kostholdsveiledning og trening inngå som en del av et kreftbehandlingen?

Tidlig diagnostikk og bedret kreftbehandling har bidratt til at det har vært en betydelig økning av kreftoverlevere. Målet med kreftbehandling er å stanse kreftutviklingen eller forlenge pasientens overlevelse, samt å redusere risikoen for tilbakefall. Mange pasienter sliter imidlertid med senvirkninger av behandlingen og økt risiko for andre kroniske sykdommer.

Positive effekter av kosthold

Det er identifisert et stort antall matvarer fra planteriket som kan gi helsemessige fordeler utover den tradisjonelle næringsverdien av maten. Disse matvarene har vist å dempe oksidativt stress og betennelse, og gir dermed en beskyttelse mot DNA-skade. Dette kan redusere bivirkningene av kreftbehandlingen, redusere risikoen for tilbakefall og redusere langtidsbivirkninger hos kreftoverlevere. Et fornuftig kosthold basert på spesifikke plantebaserte matvarer kan dermed være gunstig både under og etter behandling, spesielt hos personer som har tilstander som skaper oksidativt stress og betennelse.

Positive effekter av trening

Det er sterke bevis for at regelmessig fysisk aktivitet og trening gir positive effekter knyttet til kreftrelatert fatigue (tretthet), depresjon, helserelatert livskvalitet, fysisk funksjon, kroppssammensetning og utholdenhet. Samtidig viser studier at regelmessig trening også har evnen til å forbedre antioksidantforsvarssystemet, samt øke kapasiteten til DNA-reparasjon.

I tillegg kan fysiologiske og biologiske prosesser som oppstår under og etter trening redusere hastigheten på tumorvekst (kreftsvulsten) og forbedre immunforsvaret, noe som igjen kan påvirke både hvor godt cellegiftbehandlingen virker og hvor godt vi tåler behandlingen. Regelmessig trening, spesielt høyintensitetstrening, vil derfor være fordelaktig for å redusere risikoen for tilbakefall, samt forebygge andre kroniske sykdommer hos kreftoverlevere.

Det er umulig for oss helt å forhindre DNA-skade som følge av oksidativt stress, men gjennom vårt valg av livsstil kan vi søke å begrense den negative virkningen av ROS på kroppen. Derfor er det bare å snøre på seg joggeskoene, løpe eller gå raskt til butikken og lokalisere hyllene med de plantebaserte matvarene – dette kan gi helsegevinster for alle og enhver!

Anne Lene Nordengen er doktorgradsstipendiat ved UiA, i et samarbeidsprosjekt med UiO og NorGenoTech. E-post: anne.lene.nordengen@uia.no Foto: UiO

Truls Raastad er professor II ved UiA. E-post truls.raastad@nih.no Foto: UiA

