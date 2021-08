Festdeltaker Rasmussen etter sparkingen av Barmen: – Gjør vondt i hjertet

– Jeg har hatt det tøffere enn jeg trodde det skulle bli. Det gjorde vondt langt inn i sjelen å se overskriften med Barmen. Han er en fantastisk person, sier Rasmussen til VG etter 1–3-tapet for Strømsgodset på Marienlyst stadion lørdag kveld.

Da 23-åringen entret kunstgresset i Drammen var det bare et døgn siden Barmen fikk sparken, danske Mikkel Andersen terminerte kontrakten og ytterligere ni spillere fikk «en alvorlig advarsel» etter nachspielet på Brann Stadion natt til 10. august.

– Fortjente Barmen å få sparken?

– Jeg kan bare svare for meg selv og si at jeg syns Barmen er en fantastisk fotballspiller og person, og jeg syns absolutt at han skulle vært i klubben. Men det er ikke mitt ansvar.

– Var du med på nachspielet?

– Ja.

Åpner opp

– Hva skjedde der?

– Jeg kan ikke si det 100 prosent for jeg var der ikke i så lang tid. Slik jeg har forstått det på de andre, var det som jeg trodde da jeg gikk. Det var en helt alminnelig fest, litt tam. Det var ikke særlig med alkohol. Men folk koste seg. Derfor fortsatte det lenger ut. Etter min mening har det bare blitt blåst opp til masse tull. Men det er klart at jeg ikke skal si for mye, det er en etterforskning som pågår.

– Når gikk du?

– Etter 20–30 minutter.

– Vil det si i ettiden?

– Ja.

– Hva foregikk da?

– Folk kom til stadion, smilte, hadde musikk på og det var litt biljardspilling og helt alminnelig snakk.

Avviser narkotikabruk

– Hva tenkte du da du så omfanget saken fikk?

– Det var litt vanskelig å tro at det kunne ha skjedd så mye for det var ikke det inntrykket man satt med da man gikk. Man har bare tenkt at dette kan umulig være sant. Det er selvfølgelig mange rykter som bare er tull.

Noen av disse ryktene, som VG har omtalt tidligere, går på at narkotikabruk involvert. Det førte til at klubben la til rette for frivillig narkotikatesting.

– Ja, det er det bare til å avskrive. Det har ikke skjedd, sier Rasmussen på spørsmål om narkotikabruk på nachspielet.

– Hvem inviterte jentene?

– Alle 12 var med på at vi skulle på Stadion og at jentene skulle med. Jeg kunne sagt nei, da jeg ikke gjorde det, er jeg jo med på det. Så alle 12 er med på det.

Dette sier trener Eirik Horneland om situasjonen:

Slik var planleggingen

– Hadde dere kjøpt inn alkohol i forkant og planlagt nachet?

– Vi hadde planlagt at vi eventuelt skulle være hos noen av spillerne, ikke at vi skulle på stadion.

– Hva tenker du om at det har blitt en politietterforskning her nå?

– Jeg var der ikke hele kvelden så jeg vet ikke 100 prosent hva som har skjedd. Mange ganger er det bare rykter, men sannheten kommer frem.

– Hvordan opplevde du tonen mellom spillerne og jentene på det nachspielet?

– Det var bare litt sånn: «Kom, dere skal få lov til å være på Stadion.». Det tror jeg de syns var en veldig kul ting. Det er selvfølgelig helt feil og en kjempefeil det vi har gjort, men det var bare god stemning og ikke noe mer enn det.

– Hva har vært det verste med denne saken?

– Det verste har vært at det er så mange rykter og folk som spør hva som skjer og om vi er helt idioter. Ja, det var en kollektiv hodemist, som Barmen sa i det første intervjuet. Men det er så mange rykter som bare overhodet ikke stemmer. Det gjør vondt å høre på mye av det.

– Hvordan føles det at Barmen får sparken mens dere andre får en advarsel?

– Det gjør vondt inn i hjertet.

Trist Heltne Nilsen

Sivert Heltne Nilsen kom «hem» til Bergen og Brann rett før nachspiel-hendelsen. Han syns det er leit at Barmen har fått sparken.

– Det er en trist nyhet for alle involverte, sier Nilsen til VG.

– Hvordan påvirker dette deg og resten av Brann?

– Det er ingen tvil om at vi mister en av våre beste spillere og en god venn.

– Rasmussen forteller om sin opplevelse av episoden. Hva syns du om at han står frem på den måten?

– Det er litt opp til han hvordan han velger å gjøre det. Det er vel helt greit.

– Ønsker du å svare på om du var til stede?

– Nei, jeg har ikke noe svar på det, sier Heltne Nilsen i dette intervjuet:

Vurderer fortsatt full offentliggjøring

Kaptein Daniel Pedersen syns det er bra at Ramussen står frem som en av de 12 som var på nachspielet. Den siste halvannen uken har det gått mange rykter om hvem som deltok.

– Det har vært trist. Det er utrolig kjedelig at Barmen og Mikkel ikke er her. Noen ytterligere kommentar har jeg ikke, sier Pedersen til VG.

– Hvordan skal dere gjenreise tilliten til folk i Bergen og holde dere i Eliteserien?

– Ved å vinne fotballkamper. Vi vant sist mot Sandefjord. I dag hadde vi også muligheten til å få noe med oss. Nå handler det om å være fult klar til kampen mot Haugesund.

– Vil laget kommet ut med en liste over hvem som var med på nachspielet og ikke?

– Det blir snakket om det. Så ser vi hva som kommer ut av det.

– Rasmussen forteller om sin opplevelse av hendelsen. Hva syns du om det?

– Det syns jeg er fint, sier Pedersen.

– Hvordan er det at utenforstående ikke vet hvem som har vært med på nachspielet og ikke?

– Hele situasjonen har vært spesiell, sier Brann-kapteinen.