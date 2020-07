Da Marielle skulle varme sønnen på fotballkamp, ble hun truet med utkastelse: – Drøyt

Marielle Odland Jenssen hadde med sin ni år gamle sønn på fotballkamp. Det ble ikke bare en god opplevelse.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lucas (9) og Marielle Odland Jenssen er begge glade i å se fotball. Foto: Privat

Forrige søndag var det klart for en norsk fotballklassiker da Brann tok imot Rosenborg i Bergen.

Marielle Odland Jenssen og sønnen Lucas på ni år var blant de heldige 200 som hadde fått billetter. De to er sesongkortholdere på Brann Stadion og gledet seg stort til å endelig få se denne sesongens Brann-lag i aksjonen.

Dessverre ble opplevelsen alt annet enn god – og ikke nødvendigvis fordi Brann tapte 1–2.

– I pausen min var sønnen min kald, så jeg satte meg med ett sete mellom oss og strøk han på ryggen for å varme ham. Da kom vaktene bort og truet med utkastelse hvis vi ikke holdt større avstand, forteller Marielle.

Les Brann og NFFs svar lenger nede i saken.

– Blir ganske irritert

Grunnet koronarestriksjonene må alle de 200 tilskuerne som får se eliteseriekampene holde god avstand på tribunen. Marielle reagerer sterkt på hvordan disse reglene ble opprettholdt under kampen hun var på. Allerede ved billettskanning ved inngangen til stadion fikk hun beskjed av vaktene om at sønnen ikke fikk gå med henne.

Deretter fant de plassene sine, med noen seter imellom. Marielle forteller at sønnen gjerne ville prate om hva som skjedde utpå banen, men hver gang han lente seg mot henne for å snakke, kom vaktene med en gang.

– Han er gammel nok til å forstå at regler er regler. Han ble redd for å spørre meg om ting og opplevde det som ubehagelig. Hvorfor skulle han ikke få være med meg når han er det hele tiden ellers? Han visste ikke hvor toalettet var og brukte lang tid får han turte å spørre meg?

Marielle forklarte vaktene at det var sønnen hennes, men svaret var at «regler er regler», sier hun.

– Jeg blir ganske irritert av å tenke på det. Det er snakk om sønnen min på ni år. Jeg forstått det om jeg hadde gått med noen jeg ikke bor med ... Det er for drøyt når det er snakk om barn, sier Marielle og legger:

– Man begrenser ingen smitte ved at jeg ikke sitter sammen med sønnen min.

Les også I høst begynte Vålerenga-kapteinen å studere i frykt for at karrieren var over. Ved nyttår kom vendepunktet.

Carlo Holse (t.h.) og Rosenborg fikk 2–1 på heldig vis. Like etter gikk Marielle og Lucas. Foto: Marit Hommedal

Provoseres

Marielle og Lucas gikk etter Carlo Holses 2–1-mål for RBK like før slutt. Hun vil ikke anbefale noen andre foreldre å ta turen til Brann Stadion under de rådende omstendighetene. Hun forteller at hun har snakket med andre med lignende opplevelser.

Hun synes det er provoserende at reglene håndheves slik blant 200 tilskuere på fotballkamp, mens det samtidig samler seg mange flere ute på byen. Flere medier har skrevet om folk som står tett-i-tett ute på byen i helgene.

– Jeg kan ikke se for meg hvorfor reglene håndheves på denne måten. Det må være et krav fra NFF.

Les også Martin (18) kan skrive fotballhistorie i Italia. Men det er ikke sikkert Norges landslag får glede av ham.

Håper å kunne få flere på kamp

Branns daglige leder Vibeke Johannesen forstår Marielles frustrasjon, men påpeker at Brann har strenge regler de må følge for å ha lov til å ha tilskuere på kampene sine.

– Det er kommunisert til alle som mottar muligheten for billett at man må holde én meters avstand, uavhengig om det er familie heller ikke.

Hun forteller at NFF i møter med klubbene har oppfordret til at også familiemedlemmer skal holde avstand til hverandre.

– Det er mange som følger kampene på TV. For dem er det vanskelig å vite at det er familiemedlemmer som da eventuelt sitter sammen. Alle som går på kamp blir forbilder, så det er mye medieoppmerksomhet.

Branns daglige leder Vibeke Johannesen mener det er beklagelig at Marielle og Lucas hadde en kjip opplevelse, men understreker viktigheten av å følge NFFs koronaprotokoll. Foto: Rune Sævig

Brann-lederen sier det er avgjørende å unngå anmerkninger dersom man ønsker å få flere enn 200 inn på kamp de neste månedene.

– Vi ønsker å få flere på kamp. Å bare ha 200 inne på Brann-RBK er utrolig trist.

Hun setter pris på Marielles tilbakemelding og sier at det fortsatt er viktig at barn og foreldre trives på kamp, koronaregler eller ei.

– Det er veldig synd at det ble slik denne gangen, og det er beklagelig at de fikk den opplevelsen. Vi får bare ta imot det innspillet og ta det med oss i planleggingen av kampene fremover. Vaktene våre får tydelige beskjeder. Vi følger en streng protokoll fordi vi vil vise at vi tar ansvaret vårt på alvor.

Les også Treningsbransjen gjorde undersøkelse. Funnene skaper bekymring.

Forstår frustrasjonen

I NFF er det forståelse for at Marielle og Lucas ikke hadde noen god opplevelse på Brann Stadion.

– Vi ønsker at alle skal ha en god opplevelse, men prioritet én fra fotballforbundets side er å etterleve smittevernet og korrekt avstand overfor myndighetene, sier NFFs seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen.

Han sier at det er vanskelig for TV-seerne å se om ti stykker som sitter tett sammen, er i familie.

– Vi har understreket overfor klubbene at man skal etterleve kampprotokollen vi har fått godkjent av myndighetene på strengest mulig måte, sånn at bildene som går ut viser at fotballen tar dette på alvor. Dermed blir det og et bra bevis overfor myndighetene når vi ønsker å få flere tilskuere inn, sier Pedersen og legger til:

– I den vi har fått godkjent, er det én meters avstand som gjelder, og det er ikke gitt rom til familie. Da har vi neppe tenkt eksplisitt på kulde og dårlig vær.

Rune Pedersen i NFF. Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

Han erkjenner at NFFs protokoll er strengere enn Folkehelseinstituttets råd om hvordan familiemedlemmer under samme tak kan forholde seg til hverandre. Per nå føler likevel NFF det er viktigere å sende et tydelig signal om at reglene tas på alvor.

– Vi har ikke noe problem med å forstå at de hadde en lei opplevelse. Vi tar nå ansvaret vi har fått med å tydeliggjøre smittevernet og sikre at fotballen og andre idretter kan få flere inn, sier Pedersen.