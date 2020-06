De 30 beste spillerne siden forrige seriegull KÅRING: 30 år. Ingen seriegull før nå. Her er det vi mener er Liverpools 30 beste spillere etter jubelsommeren 1990.

Kansellering av serien. Det er trolig det eneste som kan stopper Liverpool fra å vinne klubbens seriegull nummer 19, det første siden 1990.

I den anledningen kårer vi klubbens 30 beste spillere de 30 siste årene.

Savner du Peter Beardsley på listen? Jan Mølby? Kanskje Alan Hansen? Eller Steve Nicol?

Vel, de nevnte var svært gode før det siste seriegullet i mai 1990. Men vi har kun vurdert prestasjoner etter det.

(Liverpool-spiller fra 2012–2015. 129 kamper og 23 mål)

Det var først etter at han dro til Manchester City at angriperen utviklet seg til å bli en av ligaens aller beste spillere, men de to siste årene på Anfield viste han glimt av hva som var i vente. Havnet litt i skyggen av Sturridge og Suarez da laget nesten vant ligaen i 2014. Gjorde seg svært upopulær da han nektet å skrive ny kontrakt året etter. Ble solgt til City som tidenes dyreste engelskmann.

(2006–2012. 286 kamper og 71 mål. Vant ligacupen)

Kom fra en tilværelse som storscorer i Nederland. I Liverpool ble han brukt mest ute til høyre. Der løp og kjempet han så godt at han ble en av Rafael Benitez’ mest betrodde menn. Scoret i Champions League-finalen i sin første sesong (tap i 2007), og han scoret i ligacupfinalen i den siste (seier i 2012).

(2016-nå. 177 kamper og 18 mål. Champions League-mester)

Kom til Anfield etter Newcastles nedrykk i 2016. I nordøst scoret han hyppigere fra kanten enn han har gjort i Liverpool, men i rød drakt har nederlenderen etablert seg som en av ligaens beste indreløpere. Vil for alltid bli husket for de to målene mot Barcelona i den magiske Champions League-semifinalen. Har det meste av det Jürgen Klopp ser etter i en midtbanespiller.

(1991–1999. 234 kamper, null mål. Vant FA-cupen og ligacupen)

Den beste sidebacken de tre siste tiårene, helt frem til dagens duo plutselig satte en helt ny standard. Ble kåret til banens beste i debuten mot Manchester United på Old Trafford. Da spillerne i ligaen kåret årets lag, var Jones med både i 1992 og 1995. Bare fire Liverpool-spillere har siden vært med like mange ganger. Fikk med seg to cuptriumfer før skader ødela de siste sesongene.

(2015-nå. 210 kamper og 26 mål. Har vunnet Champions League)

Kom gratis fra Manchester City som 29-åring i 2015. På ingen måte den mest spektakulære spilleren, men Jürgen Klopp ser ofte til veteranen når det virkelig gjelder. Vinner alle løpstestene i sesongoppkjøringen og fremstår gjennomprofesjonell. Kan fortsatt ha mange Premier League-sesonger i kroppen. Lederegenskapene blir trukket frem av lagkameratene og manageren som ekstremt viktige.

(2004–2007. 121 kamper, 30 mål. Vant Champions League og FA-cupen)

Den spanske vingen ble svært populær blant supporterne på The Kop. Kanskje ikke så rart: Garcia var en del bedre hjemme enn borte. Spanjolen scoret fem mål og ble svært avgjørende på veien til Champions League-finalen i Istanbul. Garcia svingte i resultatene, fra det spektakulære til det middelmådige. Burde kanskje vært brukt mer sentralt bak spiss enn på høyrekant.

(1999–2006. 283 kamper og 11 mål. Vant Champions League, Uefa-cupen, FA-cupen x2, ligacupen x2)

Ballsikker og strategisk tysker på sentral midtbaneplass. Med Hamann på laget vant Liverpool Champions League, UEFA-cupen, FA-cupen to ganger og ligacupen. Undervurdert Liverpool-karriere. Innbytter Hamann var «katalysatoren» da han kom inn etter pause og bidro sterkt til at Liverpool snudde 0–3 til Champions League-triumf i Istanbul.

(2005–2014. 394 kamper. Vant FA-cupen (i 2006, reddet tre straffer) og ligacupen)

Tok over for Jerzy Dudek, straffehelten fra Istanbul-finalen, og ble den beste målvakten på Anfield siden Bruce Grobbelaar. Ble selv straffehelt i FA-cupfinalen i 2006. Vant også ligacupen seks år senere. Var en mer moderne keeper enn sine forgjengere og kunne behandle ballen med beina. Var den som holdt nullen i flest kamper tre sesonger på rad.

(2007-2010. 139 kamper og 2 mål. Vant ingenting med Liverpool)

«Vi har den beste midtbanen i verden», sang fansen om trioen Mascherano, Alonso og Gerrard. Den argentinske jordfreseren sørget for at de to andre kunne holde på med sitt. Enorm ballvinner. Spilte Champions League-finale tre måneder etter at han kom til Anfield (tap for Milan) og var nøkkelspiller da Rafael Benitez nesten ledet laget til ligagull i 2009.

(1991-2002. 308 kamper og 41 mål. Vant ligacupen)

Ble hentet til Liverpool av Kenny Dalglish nøyaktig én måned før manageren ga seg i februar 1991. Redknapp utviklet seg til å bli en svært god og sentral midtbanespiller og hadde Anfield som arbeidsplass ut hele 90-tallet og i starten av dette århundret. Flink til å lese spillet og komme seg ut av vanskelige situasjoner. Dessverre var han mye skadeplaget. Redknapp likte også å være mye ute blant vanlige folk. Spilte 308 kamper og scoret 41 mål for Liverpool. Var kaptein de siste sesongene.

(2013-2018. 201 kamper og 54 mål. Vant ingenting med Liverpool)

Ble kjøpt for under 100 millioner kroner i 2013 og solgt videre for over 1 milliard kroner fem og et halvt år senere. Bedre fortjeneste på kjøp og salg har klubben aldri vært i nærheten av. Vant nesten ligaen i sin andre sesong på Anfield, og dro til Barcelona rett før Klopps pokalsanking startet. Noen enorme langskudd, eminent teknikk og playmakeregenskaper laget fortsatt savner i kamper det går litt trått.

(1999-2009. 464 kamper og 35 mål. Vant Champions League, UEFA-cupen, FA-cupen x2, ligacupen x 2)

Stødig langs bakken og enorm i luften. Alltid til å stolpe på. Liverpools finske midtstopper var også en ledertype i de 10 sesongene (1999–2009) han fikk på Anfield. Hyypiä var kaptein i perioden 2001–2003 før Gerrard tok over. Men finnen vikarierte i rollen både før og etter at han selv var hovedkaptein. Vant Champions League (2005), UEFA-cup (2001), FA-cup (2001 og 2006) og ligacup (2001 og 2003).

(2017-2020. 119 kamper og 3 mål. Har vunnet Champions League).

Da Liverpool trengte ny venstreback i 2017, var det nok ikke til nedrykkslaget Hull de fleste supporterne først og fremst så. Men det var der Jürgen Klopp fant sin mann, og siden har Robertson blitt en av verdens beste i sin rolle. Et røverkjøp til ca. 100 millioner kroner. Enorm arbeidskapasitet og er ofte nest sist på røde mål. Viderefører Anfields rike skotske tradisjoner på beste vis.

(2011-2020. 359 kamper og 28 mål. Har vunnet Champions League og ligacupen)

Sikret seg en plass i historiebøkene da han løftet klubbens sjette trofé i den gjeveste europacupen for ett år siden. At det skulle ende slik med midtbanespilleren som kom fra Sunderland i 2011, var det imidlertid liten grunn til å tro i starten av Anfield-karrieren. Han ble latterliggjort og utskjelt som et bomkjøp. Så fikk han kapteinsbindet etter Steven Gerrard. Med dedikasjon og lidenskap har han vunnet fansens hjerter.

(1980–1996 – minus 88-sesongen i Juventus. 660 kamper og 346 mål. Vant seriegull x 5, Serievinnercupen/Champions League x 2, FA-cupen x 3, ligacupen x 5)

Først og fremst var målkongen en 1980-tallshelt. Mestscorende i Liverpools historie med 346 mål. Rush hadde sin storhetstid i perioden før han dro til Juventus i 1987. Men spissen med det kloke fotballhodet var hjemmekjær, kom tilbake til Liverpool og fortsatte å bøtte inn mål. Ikke med samme frekvens som tidligere, og han slet i likhet med resten av Liverpool-laget etter det siste seriegullet. Men 48 Premier League-mål på 176 kamper etter fylte 31 år er likevel småpent. Var kaptein fra 1993 til 1996.

(2018-2020. 79 kamper. Har vunnet Champions League)

Da Liverpool tapte Champions League-finalen i 2018, var det tydelig for alle at laget trengte en ny målvakt. Jürgen Klopp svarte med å gjøre en brasilianer til tidenes dyreste keeper. Becker svarte med å være den målvakten som holdt nullen oftest forrige Premier League-sesong, samt i Champions League-finalen. En av verdens beste målvakter med ballen i beina, noe som er viktig for måten Liverpool spiller på.

(2016-2020. 125 kamper og 6 mål. Har vunnet Champions League)

I Steven Gerrards selvbiografi fra 2015 trakk han frem Alexander-Arnold som en junior han var sikker på vil slå gjennom. Ingen kunne likevel forutse hva den da 16 år gamle skulle oppnå de fem neste årene. Er kanskje verdens aller beste sideback. Er først og fremst enormt god fremover på banen og mest kjent for innleggende han hamrer inn fra høyre. Har 12 målgivende pasninger i ligaen for andre sesong på rad.

(2004-2009. 210 kamper og 19 mål. Vant Champions League og FA-cupen)

For en pasningsfot han hadde! Briljerte på den sentrale midtbaneplassen fra han debuterte på Anfield i 2004 til han forlot klubben sommeren 2009. Angivelig følte Alonso seg uønsket av manager Rafael Benitez, og det skal ha vært grunnen til at han dro til Real Madrid. Kan vise seg å ha vært en av de største tabbene etter tusenårsskiftet. For med Alonso borte, begynte også Fernando Torres og de andre spanjolene å mistrives.

(1990-1999. 364 kamper og 66 mål. Vant FA-cupen og ligacupen)

Et ekte Liverpool-produkt som ble en av de største stjernene i en litt mindre sportslig god epoke i klubben. Vant FA-cupen i 1992 og ligacupen i 1995 før han dro til Real Madrid i 1999 og ble en vinner. Driblesterk og farlig på vingen. Men om du stoppet McManaman, stoppet du også Liverpool. Litt for få mål, men mange målgivende til Fowler og Owen.

(2014-2020. 235 kamper og 77 mål. Har vunnet Champions League)

Han er den i Liverpools dødelige angrepstrio som scorer minst, men du finner dem som mener at han er enda viktigere for laget enn Salah og Mané. Spiller i midten foran, men er ingen spydspiss. Spillforståelsen og evnen til å kombinere med lagkameratene er kanskje de fremste egenskapene. Kombinerer det tidvis teknisk briljante med en enorm arbeidsinnsats.

(2002-2011. 142 kamper og 81 mål. Vant ingen titler)

Ai, ai, ai, hvor god «El Nino» var i sesongene 2007/08 og 2008/09. Spanjolen scoret fra alle vinkler, var en mester i å plassere seg, var smidig, hurtig og de skrudde avslutningene var en spesial. Scoret 33 mål på 45 kamper i debutsesongen. God også i sesong nummer to, før skadeproblemene startet. Ble mutt og lei, og den siste tiden i Liverpool var Torres en verkebyll. Ingen duo i Liverpool siden 1990 har «klikket» så mye som Torres og Gerrard.

(1987-1997. 407 kamper og 108 mål. Vant seriegull x 2, FA-cup x 2, ligacup)

Dersom vi skulle tatt med slutten av 1980-tallet, ville Barnes toppet denne listen. For han var en av verdens klart beste spillere inntil det siste seriegullet i 1990. Barnes var også Liverpools beste spiller den påfølgende sesongen. Så sluttet Kenny Dalglish, dermed mistet klubben seriegullet. Barnes var mye skadet og ble senere flyttet fra venstre kant til sentral midtbane. Men han var fortsatt veldig god, Barnes viste at han behersket de fleste plasser på banen fra midtbanen og frem. Enorm teknikk og en av Liverpool-historiens beste spillere.

(1996-2004. 297 kamper og 158 mål. Vant FA-cupen, ligacupen x 2, UEFA-cupen)

Scoret i debutkampen som 17-åring i 1996. Frem til han dro til Real Madrid sommeren 2004, gjorde Owen 118 mål på 216 Premier League-kamper. Enorm akselerasjon, han var hurtigere enn de fleste og skapte trøbbel for mange midtstoppere. Instrumental da Liverpool vant sin trippel (FA-cup, ligacup, UEFA-cup) i 2001. Kåret til verdens beste i den fantastiske 2001-sesongen, men Owen var faktisk enda bedre et par år tidligere. Ble aldri elsket av fansen på samme måte som Ian Rush og Robbie Fowler.

(1996-2013. 737 kamper og 5 mål. Vant Champions League, FA-cupen x 2, UEFA-cupen, ligacupen x 3)

Rent fotballteknisk er det mange Liverpool-spillere som ville kommet foran Carragher på denne listen. Men når det kommer til dedikasjon, klubbfølelse og lojalitet er det ingen som slår den fysisk sterke midtstopperen. Ble et symbol for supporterne ved å være deres forlengede arm ute på banen. En bauta som spilte for Liverpool i 17 sesonger. Vant Champions League, FA-cupen, ligacupen og UEFA-cupen. Hadde Liverpool vunnet serien i 2014 dersom Carragher hadde forlenget karrieren med én sesong?

(2016-2020. 161 kamper og 77 mål. Har vunnet Champions League)

Den første store signeringen Jürgen Klopp gjorde som manager sommeren 2016. Spesielt de to siste sesongene har han vært enormt god. Regnes nå som en av de beste angriperne i verden. Har fart, eksplosivitet og teknikk. Som resten på Klopps lag, ekstremt god i gjenvinningsspillet. Kan av og til være litt klønete i avslutningsøyeblikket.

(1993-2001 og 2006–2007. 369 kamper og 183 mål. Vant FA-cupen, UEFA-cupen og ligacupen x 2)

Liverpool-fansen ga ham kallenavnet «God» (Gud) og det var en grunn til det. Scoret 171 mål på åtte sesonger på 1990-tallet. Var spissmakker med Ian Rush i starten, deretter Stan «The Man» Collymore, før det begynte å vakle da han ble makker med litt for like Michael Owen. Slet med skader og en livsstil som ikke bare handlet om firkorn-blanding.

(2017-2020. 144 kamper og 91 mål. Har vunnet Champions League)

Har scoret 70 mål på de 100 første ligakampene i rødt. Det er spinnville tall og det beste målsnittet i klubbens historie. Scoret i Champions League-finalen i 2019, og ingen vet hva utfallet ville blitt om han ikke ble skadet i finalen året før. Kan i sommer bli Premier Leagues toppscorer for tredje sesong på rad. Er blitt et av de fremste ikonene i den arabiske verden.

(2011-2014. 133 kamper og 82 mål. Vant ligacupen)

Du kan si mye om uruguayanerens noter og unoter på og utenfor fotballbanen. Det var biting, rasismebråk og karantener. Men Suarez var også en fantastisk fotballspiller når han konsentrerte seg om å være det. Hans 2014-sesong er kanskje den beste enkeltsesongen av en Liverpool-spiller siden det forrige seriegullet. Han ble toppscorer i Premier League med 31 mål, men Liverpool snublet fra gullet.

(2018-2020. 113 kamper og 11 mål. Har vunnet Champions League)

Den kruttsterke og ruvende midtstopperen har ikke vært på Anfield i mer enn to og et halvt år, men det er ingen som har hatt så stor påvirkning på et lag på så kort tid. Van Dijk løste Liverpools største problem i bakre ledd og dermed er klubben igjen et vinnerlag. Den klart beste midtstopperen siden Alan Hansens velmaktsdager på 1980-tallet. Van Dijk behersker absolutt alt.

(1998-2015. 710 kamper og 186 mål. Vant Champions League, FA-cupen x 2, ligacupen x 3 og UEFA-cupen)

Du verden som «Captain Fantastic» hadde fortjent et seriegull. Men han snublet regelrett fra Premier League-pokalen våren 2014. Det fratar likevel ikke Gerrard en enorm Anfield-karriere. Leder og rollemodell i stort sett alt han foretok seg siden debuten i 1998 til han forlot klubben 17 år senere. En enorm midtbanespiller som var lojal mot klubben i sitt hjerte. Fremtidig Liverpool-manager.

