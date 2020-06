Premier League direkte: Liverpool nærmer seg ligatittelen

Innkast Liverpool. De spiller opp. Salah går med ballen. Blir et frispark til hjemmelaget. På hjørnet av 16-meteren.

Arnold sikter og tar fart. Setter ballen rett i krysset til venstre for Hennessey. Perfekt frispark.

Mål for Liverpool!

Palace spiller for langt, ballen over linjen. Utspill fra Alisson. Liverpool tar seg god tid.

Zaha la ansiktet i hendene. Selvsagt kjedelig å måtte ut etter bare et kvarter.

Zaha sitter nede for Palace.

Arnold forsøker en lang pasning til Salah. Den er for lang.

Van Dijk spiller Robertson, spiller Mane som slår over til Salah. Det ender med innkast til hjemmelaget.

Da er, som ventet, Salah og Robertson tilbake og med fra start for hjemmelaget.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson var Liverpool-manager i 2010/2011. Han gleder seg til kampen. - Du gleder deg ikke fordi det er det blir enkelt, eller fordi vi kan få spille vår fotball. Vi skal spille mot et lag som har vunnet ligaen meget fortjent denne sesongen, sier Hodgson til Palaces hjemmeside foran kampen. Liverpool er fem poeng fra ligagull.

