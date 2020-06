Over 500 samlet til engelsk fotballfest i Oslo. Samtidig får norske fotballklubber kun lov å samle 200: – Greier ikke å forstå det

På Akershus festning var det onsdag rundt 550 personer som fulgte engelsk fotball på storskjerm. På norske fotballarenaer var det samtidig kun 200 som slapp inn for å se kamp.

Vennene Knut Riise (fra venstre), Jon og Mats K. Meldalen hadde bestilt bord på festningen for å se sine favorittlag spille på storskjerm. Foto: TOMM CHRISTIANSEN

Klokken er syv en onsdagskveld. Det nærmer seg avspark i Premier League-kampen mellom Manchester United og Sheffield United. Folk begynner å finne plasser ved bordene som er satt opp på Akershus festning. De skal se kampen på storskjerm, men kun med maks seks personer ved hvert bord. Avstanden mellom de forskjellige sittegruppene er passende stor etter myndighetenes anbefalinger.

På bordet til en kameratgjeng fra Smøla og Hallingdal bugner det av drikkevarer. Overfloden er visstnok ikke planlagt.

– Jeg visste ikke at jeg hadde betalt for alt det her, sier Knut Riise til Aftenposten mens han ler og rister på hodet.

– Vi skal alle på jobb i morgen, sier Mats K. Meldalen.

– Det er bare å dele med oss! kommer det fra bordet bak.

Fullsatt uteservering

Onsdag er det fullsatt på uteserveringen ved Akershus festning. Det har det vært flere ganger siden åpningen for en uke siden. Opprinnelig var planen å ha 800 personer, men av smittevernhensyn har tallet på antall personer landet på 550.

Begrensingen for antall personer på et arrangement i Norge, er 200 personer. Men ansamlingen av folk på Akershus festning er ikke å regne som et arrangement, forklarer Geir Oterhals i Fotballfesten.no. De samarbeider med Fursetgruppen om fremvisningen av engelsk fotball.

For å redusere trengsel og kontakt, var det kun bestilling via qr-kode som ble akseptert på festningen onsdag kveld. Publikum ble også sluppet inn i puljevis. Foto: TOMM CHRISTIANSEN

Oterhals forteller at de har hatt besøk av Næringsetaten i Oslo, som har ansvaret for å sjekke smitteverntiltak i Oslo, hver dag siden åpningen.

– Det er ingen som helst bemerkninger fra dem. Tvert imot så har vi fått skryt for at vi har tatt smittevern på alvor. Vi har gjort langt utover det som kreves av FHI og andre myndigheter, sier han.

Fotballfesten.no og Fursetgruppen har også på eget initiativ orientert FHI og smittevernoverlegen i Oslo om tiltakene ved uteserveringen.

– De virker fornøyde, hvis ikke hadde det vel vært stengt, sier Oterhals.

Under halvparten på norsk fotball

Samtidig som 550 personer koste seg med noe godt å drikke og engelsk fotball i Oslo-solen, er det strenge restriksjoner for hvor mange publikummere norsk fotball kan slippe inn på sine arenaer.

Norske fotballkamper går under smittevernseglene for arrangementer, og kan kun huse 200 tilskuere.

– Vi ser paradokset uten at vi vil legge oss bort i myndighetenes avgjørelser. Men ja, vi ser paradokset i og med at fotballklubber er profesjonelle arrangører som lett kunne håndtert smittevern innenfor de samme rammene. Det er likevel på ingen måte vårt bord, sier Oterhals.

– Forstår du om norske fotballklubber blir provosert?

– Jeg skjønner at de kan sette spørsmålstegn ved det. Men så lenge man er innenfor reglene, så tenker vi at det må alle respektere. Så får de overbevise myndighetene om at de klarer å gjøre ting forsvarlig slik som utelivsbransjen har gjort, svarer Oterhals.

I serieåpningen mot Haugesund var det 21.200 tomme seter på Lerkendal. Kun 200 tilskuere slapp inn. Foto: Ole Martin Wold/ NTB scanpix

Også på Brann Stadion var det merkbart god plass da Brann tok imot Viking i andre serierunde. Kun tre innganger av 10–14 tilgjengelige var i bruk. Foto: Marit Hommedal/ NTB scanpix

Det var heller glissent på Viking Stadion i seriepremieren mot Bodø/Glimt. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

– Burde være mulig å ha seksjoner på norske fotballkamper

Vennegjengen på det bugnende bordet synes det er synd at det ikke slippes inn flere på norske fotballkamper. De ser alle på norsk fotball.

– Det burde være mulig å ha seksjoner på norske fotballkamper også, slik som de har her, mener Riise.

Meland er enig.

– Så lenge folk sitter i grupper burde det gått bra, sier han.

Rundt dem begynner bordene å fylles opp mens ventemusikken pumpes ut av høyttalerne.

– Jeg håper Liverpool også vinner, så det ikke blir dårlig stemning her, sier Knut Riise (midten). Vennene Mats K. Meldalen (til venstre) og Jon heier på Manchester United som spilte kveldens første kamp. Foto: TOMM CHRISTIANSEN

Leder for serveringen på Akershus festning, Tor Lundsholt, er enig i at det er et paradoks at norske fotballkamper maks kan huse 200 personer, mens uteserveringer med storskjerm har andre regler.

– Samtidig er ikke dette et arrangement, men en restaurant, påpeker han.

– Servitørene bruker desinfeksjonsmiddel etter hver servering. Vi er også svært nøye på rutiner og informasjon til publikum i forkant, forklarer Tor Lundsholt. Han er leder for serveringen på Akershus festning. Foto: TOMM CHRISTIANSEN

Forstår ikke vurderingen

Aftenposten har snakket med en rekke klubber de siste dagene. Flere stusser over at en uteservering regnes som mindre smittefarlig enn en fotballarena. En av dem er daglig leder i Viking, Eirik W. Henningsen.

«Vi er takknemlige for at vi i toppfotballen, på vegne av norsk idrett, har fått mulighet til å være pilot med tanke på trening, kontakttrening og kamper.

Men vi greier ikke å forstå at ikke vi, og de øvrige klubbene, får mulighet til å slippe inn tilsvarende antall som nå er planlagt på Akershus festning på våre arenaer. Vi har vist at vi greier å ivareta smittevernseglene på en god måte, arenaene er utendørs og for vårt vedkommende har vi en tilskuerkapasitet på neste 16000 mennesker.

Vi håper vi snarest får mulighet til å utvide antall publikummere på våre kamper, aller helst en prosentandel av kapasiteten på de ulike arenaene. Ankomst, avgang og en eventuell evakueringssituasjon, er jeg trygg på at vi skal håndtere innenfor regelverket», skriver Henningsen i en e-post.

Daglig leder i Viking, Eirik W. Henningsen, forstår ikke hvorfor en uteservering skal kunne huse flere folk enn en fotballarena. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, hadde ikke hørt om den engelske fotballfesten i Oslo da Aftenposten tok kontakt.

– Vi er tydeligvis underlagt ulike regler, sier Johannesen uten at hun ønsker å utdype mer om hva hun tenker om at engelsk fotball kan samle flere mennesker enn norsk.

Kunne håndtert over 6000

I Trondheim har daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, en klar oppfatning om at de kunne overholdt smittevernseglene for et betydelig større antall enn de 200 de kan slippe inn portene på Lerkendal når de møter Bodø/Glimt torsdag.

– Jeg synes det er litt uforståelig at det ikke er en prosentandel, men 200 på Lerkendal. Vi har ikke noe problem med å ta hensyn til smittevern for flere, sier Dyrhaug.

Lerkendal har en kapasitet på 21.421 tilskuere og har 24 separate innganger.

– Vi kan i hvert fall uten problem bruke tretti prosent av kapasiteten innenfor regelverket. I dag er det under en prosent. Det er ganske god plass, sier Dyrhaug.

I så fall ville det kunnet komme rundt 6.400 på kamp på Lerkendal.

Også på Brann Stadion kunne man sluppet inn langt flere enn de 200 som er lov i dag og holdt seg innenfor smittevernreglene.

– Vi har mange innganger og seter som ikke blir brukt. Det er ingen tvil om at det var større kapasitet innenfor smittevernreglene, sier Johannesen i Brann.

– Vi er har planene klare når myndighetene gir oss lov. Det vet de, avslutter hun.

