Bodø/Glimt lekte seg til tabelltopp da de knuste Vålerenga

Bodø/Glimt-Vålerenga 4–0

Det var klasseforskjell på lagene i kampen som avsluttet den 19. serierunden. I det omvendte oppgjøret i Oslo vant Vålerenga 6-0, men mandag var Glimt ute etter revansje og tabelltoppen på eget gress. De fikk begge deler.

VIF-forsvaret hang ikke med et Bodø/Glimt-lag som angrep med mange mann, stor fart og til tider kirurgisk presisjon. Kun sjansesløseri og en god 18-åring i gjestenes mål sørget for at Glimt kun ledet med ett mål halvveis inn i kampen.

Men VIF-keeper Kristoffer Klaesson må også ta på seg sin del av skylden da hjemmelaget tok ledelsen etter ti minutters spill. Klaesson var slepphendt på langskuddet til Håkon Evjen, og returen falt ned foran beina til Ulrik Saltnes, som ikke lot seg be to ganger. 26-åringen sendte ballen i en pen bue over Klaesson.

Bodø/Glimt hadde de fleste og største sjansene i første omgang og burde ha doblet ledelsen like før halvtimen. Helt upresset headet Philip Zinckernagel utenfor fra kort hold og Vålerenga kunne puste lettet ut ved den anledningen.

Mats Torbergsen / NTB scanpix

Fortsatte råkjøret

VIF spilte seg mer med i kampen mot slutten av omgangen, men etter pause fortsatte Bodø/Glimt råkjøret mot gjestenes mål. Annen omgang var knapt minuttet gammelt da Amor Layouni misbrukte en av flere store sjanser, da han skjøt utenfor fra innenfor sekstenmeteren.

Ti minutter etter hvilen banket Håkon Evjen inn 2–0 etter at Erlend Dahl Reitan gikk seg fast inne i VIF-boksen. Reitan fikk sendt ballen til Evjen, som kontant satte ballen i nettet. Minuttet tidligere hadde samme Evjen prikket ballen i tverrliggeren over Klaesson.

3–0 kom kun tre minutter senere da Aron Dønnum, som scoret to av VIF-målene i det omvendte oppgjøret, tegnet seg på scoringslisten. VIF-spilleren satte ballen bak egen keeper etter en corner fra Layouni.

Mønsterangrep

Tyve minutter før full tid satte Ole Amund Sveen inn kampen fjerde og siste mål etter et mønsterangrep. Philip Zinckernagel løp seg fri på venstre, trakk seg inn i boksen før han la en nydelig pasning over VIF-forsvaret. Alene foran mål headet Sveen enkelt inn 4–0.

Fire minutter før full tid var VIF nær ved å få et trøstemål, men Felix Myhres skudd strøk feil side av stolperoten.

Da dommeren blåste av kampen var det ikke noe å si på at alle poengene ble igjen på Aspmyra. Bodø/Glimt gikk av som serieledere, mens VIF ligger som nummer seks på tabellen.

Neste runde tar Bodø/Glimt turen til Skien for å møte Odd, mens Vålerenga tar imot Rosenborg.