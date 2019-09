Aalesund-stopper ute resten av året

Det opplyser 1.-divisjonsklubben i en pressemelding torsdag. Korsbåndet røk på trening onsdag.

– Dette var en nedslående beskjed å få. Det er veldig synd for oss, og det er veldig synd for Kaj. Han har prestert jevnt og solid hele sesongen og har vært en viktig brikke for oss, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland i Aalesund.

Nederlenderen er den tredje AaFK-spilleren som har røket korsbåndet på kort tid. Også Izunna Uzochukwu og Tarjei Aase Omenås må belage seg på flere måneder på sidelinjen.

Ramsteijn har spilt 13 kamper for sunnmøringene i årets sesong. 29-åringen meldte overgang fra nederlandske Almere City sommeren 2017.

