Permittert TIL-spiller maner til samhold: – Det er ikke tiden for å stikke av nå

Onsdag kom nyheten om at alle TIL-spillerne må henvende seg til NAV for å få utbetalt dagpenger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Magnus Andersen og resten av TIL-spillerne er permitterte som følge av klubbens inntektstap som følge av koronavirusutbruddet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Det kom ikke som en kjempebombe akkurat. Det er et samfunnsansvar som vi bare må ta. Det er viktigere ting enn fotball for øyeblikket.

Det sier Tromsø-profil Magnus Andersen etter at rundt 50 personer i TIL-systemet – deriblant samtlige spillere – fikk beskjed om permittering onsdag ettermiddag.

Det var ingen overraskelse, men heller ingen fin beskjed å få.

– Jeg tror alle kjenner det litt på stemningen. Det er en trykket tid om dagen. Her i nord er det jo vanskelig uten fasiliteter, så det blir å springe ute i snøstorm til tider. Det går fint, det er andre ting som er mye mer alvorlig om dagen. Man gjør så godt man kan, sier Andersen til iTromsø.

– Det handler om at vi må ha en klubb å gå tilbake til

Kristian Høydal, daglig leder i Tromsø, sa tidligere onsdag at de gjør dette for å ha «en klubb å gå tilbake til».

– Jeg opplever det som at hele TIL-familien har respondert på en positiv måte, og vil at vi skal komme tilbake i full drift igjen, sa Høydal til iTromsø.

Andersen vil ikke si så mye om kommunikasjonen med ledelsen.

– Vi er blitt informert i dag om at det kommer permitteringer. Resten får du ta med Kristian Høydal, sier Andersen.

Spent på sesongen

I fjor rykket TIL ned etter 1–1 mot Stabæk i snøstormen på Alfheim 1. desember. Håpet er naturligvis å rykke rett opp igjen, men nå preges klubben av usikkerhet.

Andersen sier at de ikke kan gjøre annet enn å holde seg i form.

– Forhåpentlig kan vi gasse på og gjøre oss klar mot seriestart når ting slipper opp litt. Seriestarten kommer nok fort også når den først kommer. Det gjelder å gjøre en så god jobb man kan alene nå før man begynner i lag, sier TIL-profilen.

– Nå ligger det jo an til mer spilling om sommeren. I fjor spilte man ut i desember. Hvordan kommer dette til å gå i år?

– Det blir veldig spennende å se. Jeg er nok like spent som mange andre på hvordan det her skal gå seg til. Vi får håpe at det kommer en god og fornuftig løsning på ting. Vi vet hvordan Norge er. Det er et langt land med mye snø her oppe i november og desember, sier Andersen.

Blir i klubben uansett

Mange klubber har uttrykt frykt for at spillerne deres kommer til å forsvinne gratis som følge av permitteringene.

Andersen kan bare svare for seg selv.

– Jeg tror ikke det er tiden for å stikke av nå. Nå gjelder det å holde sammen og stå i den her situasjonen. Men jeg prater som sagt for min egen del. Hva andre tenker og gjør, det kan ikke jeg svare på. Jeg ønsker i hvert fall å bli og gjøre den jobben for TIL, sier Andersen.

– Så TIL-fansen trenger ikke å bekymre seg for at Magnus Andersen er borte i løpet av de neste par månedene?

– Det trenger dem ikke å bekymre seg for, nei.