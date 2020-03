Eliteseriestarten kan rammes: Her er NFFs reserveplan

Ny fase av koronasituasjonen gjør at det må strammes inn mer. Fotballen vurderer en ny vri.

De første eliteseriekampene i fotball skal etter planen spilles i slutten av denne måneden (kvinner) og begynnelsen av april (menn).

Folkehelseinstituttets anbefaling om at arrangementer ikke skal ha mer enn 500 tilskuere, gjør at Norges fotballforbund (NFF) vurderer å starte sesongen med NM-runder isteden.

Det skyldes at de fleste kampene i de første rundene i cupen har færre tilskuere, mange av dem under 1000.

Rune Pedersen i NFF sier det slik:

– Vi vurderer ulike scenarioer – nå primært for kvalikrundene til NM. Hvis det blir utsettelse av eliteserien vil det være få datoer å gjennomføre de utsatte kampene på senere.

Må ha en plan B

Tirsdag sendte NFF ut et forslag om dette til drøfting i fotballkretsene. Hvis dette anbefales, kan seriekamper heller spilles på de datoene da NM-rundene skulle ha gått.

Pedersen understreker at det er ingenting som er avgjort, men at dette undersøkes for å være best mulig forberedt hvis Eliteserien skulle bli utsatt.

– Per nå har vi kun startet dialogen med kretsene. Hvis seriekampene blir utsatt må vi ha en plan B. Vi må være forberedt og ha planlagt for ulike scenarioer, sier Pedersen.