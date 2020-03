Kildes suksess tvinger frem uvanlig grep hos rivalen: – Normalt drar jeg aldri

Aleksander Aamodt Kilde har overrasket verdenscupleder Alexis Pinturault denne sesongen.

Alexis Pinturault (midten) kjemper om å vinne verdenscupen sammenlagt. Hans største utfordrer før Kvitfjell-rennene er Aleksander Aamodt Kilde (venstre). Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB scanpix

KVITFJELL: Aleksander Aamodt Kilde har i løpet av de to utfortreningene i Kvitfjell vært helt sjef. Kun Kjetil Jansrud, som har sju seiere i bakken, har vært i nærheten av å holde følge med 27-åringen.

– Det føles bra. Jeg må si det. Det er litt sånn sesongen har vært, jevn og stabil. Når jeg klarer å kjøre feilfritt, er jeg rask. Så det blir det viktige i rennet. Jeg må tørre å kjøre fort, men samtidig vite at jeg ikke trenger å gjøre noe helt spesielt for å være rask. Å være hjemme i Kvitfjell, hvor jeg har trent mye og kjenner bakken bra, gjør det litt annerledes når man kjører. Man senker skuldrene litt og vet hva som funker, sa Kilde etter fredagens trening.

Med avlysningen av verdenscupfinalen blir de to fartsrennene i Kvitfjell enda viktigere for Kilde dersom han skal oppfylle drømmen om sammenlagtseier i verdenscupen. Det skal kjøres utfor lørdag og super-G søndag.

– Jeg tenker at det er et renn som alle andre renn. Hvert renn teller. Jeg kjører for seier. Det er det jeg fokuserer på. Skjer det ikke, så skjer det ikke, men skjer det, så er det utrolig gøy, sa Kilde.

Aleksander Aamodt Kilde er klar til å levere på hjemmebane. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Franskmann i førersetet

Etter forrige helg er det franske Alexis Pinturault som leder an i verdenscupsammendraget. Han har 26 poeng til gode på Kilde før rennene i Kvitfjell.

– Jeg er ikke her for å slå dem. Jeg er her for å ta noen poeng i en disiplin som ikke er min. Jeg skal gjøre mitt beste, og heller angre for at jeg deltok, enn for at jeg ikke deltok, sier Pinturault.

Franskmannen innrømmer at han helst ikke ville valgt å konkurrere i den norske bakken. Men nå føler han at han må.

– Normalt drar jeg aldri til Kvitfjell, men når situasjonen er som den er, så tenker jeg det er smart for meg å dra hit, sier franskmannen med norske aner.

Kilde har vært best under utfortreningen i Kvitfjell. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Tror han mister ledelsen

At det er Kilde som er Pinturaults nærmeste utfordrer hadde ikke verdenscuplederen trodd før sesongen.

– Det er ikke en overraskelse at han er god nok til å være på topp, men at han skulle gjøre det i år er en overraskelse. Vi kjenner til toppnivået hans, at han er veldig sterk og kan være rask, men han byttet utstyr i år. Normalt når man bytter utstyr, så er man best året etterpå fordi det er komplisert. Men for ham ser det ikke ut til å være et problem. Nå kan han vinne løp helg etter helg, og det er derfor han har den posisjonen han har nå, sier Pinturault.

Alexis Pinturault er ingen utpreget fartskjører, men stiller opp i Kvitfjell for å jage viktige verdenscuppoeng. Foto: Stian Lysberg Solum

Henrik Kristoffersen er 107 poeng bak på tredjeplass i sammendraget. Alt skal avgjøres i Kvitfjell og i slovenske Kranjska Gora neste helg, hvor det er slalåm og storslalåm på programmet.

– Akkurat nå leder jeg, men etter helgen vil Kilde lede. Henrik er også en stor utfordrer, særlig i teknikkrennene. Det er tett, og alt er mulig, sier franskmannen.