Real Madrid ledet med to mål i gigantoppgjøret. Så våknet gjestene.

Paris Saint-Germain sikret gruppeseieren i dramatisk oppgjør.

REAL MADRID - PSG 2–2

Karim Benzema påførte Paris Saint-Germain lagets to første baklengsmål i Champions League i høst, men PSG hentet opp to mål mot slutten og greide 2-2.

Zinedine Zidanes lag var det beste i Madrid og ledet 2-0 ti minutter før slutt, men Kylian Mbappé og Pablo Sarabia scoret med to minutters mellomrom og ordnet poeng for gjestene da Paris Saint-Germain sikret gruppeseieren.

Real Madrid ble klar for cupspillet før avspark på Bernabeu, men Zinedine Zidanes lag var sulten på suksess og var veldig nær ved å påføre PSG det første mesterligatapet for sesongen.

I det 17. minutt spilte Federico Valverde vegg med Dani Carvajal på høyresiden og slå skrått ut til Isco, som styrte ballen i lengste stolpe. Benzema hadde en enkel oppgave da PSG-nullen sprakk etter 377 minutters mesterligaspill denne sesongen.

Ellers måtte tidligere Real Madrid-keeper Keylor Navas stadig i aksjon for å hindre mer hjemmejubel.

Rett før sidebytte var det VAR-drama i Madrid. Da kom hjemmelagets keeper Thibaut Courtois for sent inn i en duell med Mauro Icardi. Dommer Artur Dias dømte frispark og dro opp det røde kortet.

Karim Benzema scoret to mål for Real Madrid, men det holdt likevel ikke til seier. SERGIO PEREZ / Reuters

Sinte og frustrerte

VAR skulle sjekke om forseelsen skjedde innenfor 16-meterstreken og det dermed skulle bli straffespark i stedet, men etter sjekken fikk i stedet Real Madrid frispark for en forseelse i forspillet til fellingen.

Dermed gikk sinte PSG-spillere i garderoben frustrert over at de verken fikk straffe eller en omgang i overtall.

I en severdig kamp varte det helt til det 79. minutt før det ble flere scoringer. Da doblet Benzema ledelsen ved å nikke Marcelos innlegg forbi Navas, og det så ut til å bli hjemmeseier og fortsatt spenning om gruppeseieren.

Mbappé reduserte etter en tabbe av Courtois i det 81. minutt, og to minutter senere utlignet Sarabia med et skudd i krysset. Rodrygo og Gareth Bale misbrukte hver sin stor sjanse til å gi Real Madrid et sent vinnermål, før det ebbet ut med uavgjort.

Real Madrids avansement til cupspillet ble klart da Brugge ikke vant bortekampen mot Galatasaray. Dramatikk var det også der. To Brugge-spillere ble utvist etter å ha feiret målet som ga 1-1 og et viktig bortepoeng på overtid i Istanbul.

