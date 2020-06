Hun var den treneren hadde minst tro på. I dag er løperen en av Sveriges mest populære.

Da Hanna Öberg fikk øye på treneren som skrek i den første bakken, forsto hun ikke det hun hørte: «You can be olympic champion».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debutanten var bare sjeleglad for å ha kvalifisert seg til skiskytterkonkurransene i OL i Pyeongchang i 2018. Hun hadde vært syk i forkant av mesterskapet. Öberg hadde aldri vært på en verdenscuppall.

Men kanskje var det fordi hun ikke hadde noe press på seg at hun skjøt fullt hus på de tre første skytingene på 15 km.

Inn mot standplass for fjerde og siste gang hadde hun opparbeidet seg en trygghet. Den som gir ro og en god følelse i hele kroppen når våpenet løftes opp, pulsen går ned og det bare er skytteren og den svarte blinken som gjelder.

Fem treff igjen og 20 totalt gjorde at tenåringen gikk ut fra standplass med et smil om munnen.

Det utrolige har skjedd. Hanna Öberg forstår at hun er olympisk mester på 15 km i Pyeongchang. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det var da skiskytteren hørte trener Wolfgang Pichler bruke utestemmen så høyt han kunne: «You can be olympic champion!»

Legenden, han som hadde hatt ansvaret for svenske, russiske og tyske landslag i skiskyting opp gjennom trenerkarrieren, var i ekstase. Brukte armene. Prøvde å puffe henne videre fra sidelinjen. Gi henne den siste vitamininnsprøytningen på vei mot mål.

– Jeg kunne ikke vært stoltere. Der og da spilte det ingen rolle om jeg vant eller tok medalje. Jeg visste bare at jeg aldri hadde gått så bra, sier 24-åringen i dag.

Det kom ingen konkurrenter som var raskere. Tårene kom. Hun hadde aldri tidligere stått på en seierspall som senior. Ikke engang i et svensk mesterskap.

SE OGSÅ: Stina Nilsson er glad for støtten da hun slapp bomben i svensk langrenn

Større blir det ikke. OL-gull til en debutant. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

På lag med en gulltrener

Men unge Hanna Öberg merket at det var noe som ikke stemte første året under Wolfgang Pichlers ledelse i 2015/16-sesongen. Han var tilbake i Sverige igjen der han tidligere blant andre hadde trent storheter som Magdalena Forsberg til seks VM-gull.

Wolfgang Pichler har vært landslagssjef i Tyskland, Russland og Sverige, og kan mye om både om langrenn og skiskyting. Nå er han sjef for å bygge opp kombinert for kvinner i Sverige. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

– Vi var en gjeng yngre jenter som konkurrerte i samme klasse, og han trodde minst på meg. De andre fikk prøve seg i verdenscupen, sier hun.

Men så skjedde det overraskende da hun i 2016 deltok i junior-VM for siste gang som 20-åring. Uttellingen ble to VM-gull og et sølv i stafett.

– Det ble en bekreftelse på at jeg var bedre enn han kanskje hadde trodd, sier Öberg, som merket at tyskeren med den bragden fikk opp øynene for hva hun kunne prestere.

Senere ble hun tatt ut til OL, og etter triumfen i Sør Korea ble hun svensk yndling, mottok flere priser og ble en toppidrettsutøver å regne med.

Men var OL-gullet bare flaks?

Svaret kom året etter.

Innbitt, fokusert, i sin egen boble. Hanna Öberg er svenskenes store håp i skiskyting, etter alt hun har klart på kort tid. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Så kom det største gullet

Når Hanna Öberg i dag tenker tilbake på VM i Östersund i 2019, dukker de gode minnene opp. Hun hadde en bedre sportslig CV og likevel – det var større press og forventninger.

– Men det merket jeg ikke, ler Öberg, kjent for å være så fokusert.

Så gjentok hun bedriften foran sitt eget folk. Hun visste med én gang at dette gullet betydde enda mer personlig for henne enn det i Sør-Korea.

Samme distanse, men i sitt eget land.

«Hvem får oppleve det?» spør hun – og svarer selv: «Tiril Eckhoff i Holmenkollen.»

Hanna Öberg. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Det aller viktigste var å få bekreftelse på at det som skjedde i OL ikke var noe blaff. Ja, det er mulig å vinne litt tilfeldig én gang, men ikke to. Nå ble det fullt hus igjen. 20 blinker rett ned.

– Dette var et annet nivå av storhet, mener Öberg som skulle få enda høyere status, flere sponsorer, bedre betalt og flere forespørsler fra mediene.

Men hvem er så denne utøveren som er så treffsikker, som er kjent for å trene med høy kvalitet, som mener skyting sitter i hodet, at det er det mentale som er avgjørende på standplass?

FÅTT MED DEG DENNE? I januar vant hun et av langrennssportens mest prestisjetunge renn. Nå er karrieren over.

Hanna Öberg (t.h.) fikk på høsten 2019 Bragdgullet tildelt av Magdalena Forsberg, som selv fikk seks VM-gull og like mange sammenlagtseire i verdenscupen. Men aldri OL-gull. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Skiskyting har alt

Pappa hadde vært skiskytter. Han startet en klubb hjemme i byen Piteå i Nord Sverige. Den allsidige datteren, som var innom friidrett, fotball, langrenn og orientering, prøvde skiskyting som 12-åring. Det endte med forelskelse. Snart var hun på trening fire ganger i uken og med renn i helgene.

Skiskyting hadde alt, både utholdenhet og presisjon. Det var som et nytt nivå fra «bare» langrenn for ungjenta, som hadde fått sine første ski på toårsdagen.

Kvalitetene som skytter er store. Hanna Öberg har et godt utgangspunkt, fordi hun er så treffsikker. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Da Hanna Öberg begynte å hevde seg i større sammenheng, var det suksesstreneren Pichler som var sjef. Selv om hun ikke opplevde ham som særlig støttende i starten karrieren, mener gulljenta at hun har mye takke 65-åringen for, han som ga seg etter VM på hennes hjemmebane.

– Wolfgang betydde mye for at jeg kom opp så fort. Vi trente veldig mye og veldig hardt, og det var tøft i starten å være eliteutøver. Men det var verdt det.

Selv var Hanna Öberg fast bestemt på å lykkes fra hun var tenåring. Det var ikke noen som kunne stoppe henne, hverken en trener eller andre.

I samtale med Tiril Eckhoff under verdenscupen i Nove Mesto i starten på mars i år. Etter det ble det ingen flere konkurranser på grunn av pandemien. Foto: NORDICFOCUS / BILDBYRÅN

Tid for nye triumfer

Når hun nå igjen skal legge grunnlaget for en ny sesong, er det med et nytt VM som mål. Forberedelsene foregår foreløpig i Östersund, hovedstaden for denne idretten i Sverige. Der forbereder hun seg til flere tette oppgjør mot Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og de andre i verdenstoppen.

De siste ukene har vært gode mot svenskenes yndling. Hun er frisk og skadefri og har fått være mye hjemme med samboer Jesper Nelin, som også er skiskytter på landslaget og har OL-gull. Men det er hun som er familiens store stjerne, den vintersportsutøveren som tjente mest premiepenger i Sverige sist vinter. Nesten to millioner kroner.

Kjæresten Jesper Nelin er også skiskytter og på landslaget. Men når det er samling, bor de ikke med hverandre. Kun privat. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Men også Öberg har opplevd noen nedturer.

– Jeg gjorde flere løp sist vinter, der jeg ble skikkelig skuffet. VM ble en prøvelse. Jeg hadde så mye stang ut og ble temmelig frustrert.

Fire fjerdeplasser og en femteplass var fasiten i dette mesterskapet i Anterselva, før hun likevel fikk med seg en VM-bronse fra fellesstarten. Den kom til å bety mye.

Inn til bronse på 12,5 km fellesstart i siste VM i februar i år. Den ble bonus i et mesterskap Hanna Öberg ikke var fornøyd med. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Nettopp et par stafettdueller der hun på standplass tapte for Marte Olsbu Røiseland, huskes godt.

– Marte er sterk i avgjørende øyeblikk. Vi har hatt mange fighter. Jeg har vunnet noen og hun andre. For meg handler det ikke om at det er Marte som står der på siste skyting på standplass.

Fakta Hanna Linnea Öberg Les mindre Født: 2. november 1995 Klubb: Piteå skidskytteklubb Kommer fra: Svensbyn i Piteå kommune Bosatt: Östersund Meritter: OL-gull på normaldistanse og sølv i stafett i Pyeongchang 2018, VM-gull normaldistanse 2019. Vant fellesstarten i verdenscupen i 2018/2019. VM-bronse i Antholz 2020. Vant distansecupen i sesongen 2019/2020. Gull og bronse i EM 2019. To VM-gull individuelt som junior, bronse og sølv på stafetten. Ble i mars 2017 utnevnt til "Female Rookie of the Year" av Det internasjonale skiskytterforbundet. Har fått Svenska Dagbladets gullmedalje (Bragdgullet), Jerringprisen og Victoriaprisen.

Med lillesøster på laget. Elvira (t.v.) og Hanna Öberg. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Sveriges svar på brødrene Bø?

Hanna Öberg kan i fremtiden få sin egen søster som tøff konkurrent. Lillesøster Elvira (21) er på vei opp og frem, har ambisjoner og et VM-gull som junior. Hun er på A-landslaget.

– Skal deres bli Sveriges svar på brødrene Bø?

– Ja, kanskje det. Men da skal jeg ikke gjøre som storebror Tarjei som slapp Johannes forbi, fleiper Hanna Öberg.