Astrid Uhrenholdt Jacobsen avslutter langrennskarrieren

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) har bestemt seg for å legge opp. Nå skal tiden vies til legeyrket.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok fri fra treningen for å gå vakter på Bærum sykehus under koronakrisen. Hun utdanner seg til å bli lege. Foto: Stein J. Bjørge

Langrennsprofilen bekrefter beslutningen om å avslutte karrieren overfor NRK. Det betyr at tremila i Holmenkollen i begynnelsen av mars ble hennes siste renn som langrennsutøver.

Allerede da sådde hun tvil rundt egen fremtid.

Nå sier hun at koronapandemien har gjort henne helt trygg på at fremtiden handler om å være lege, ikke langrennsløper.

– Jeg har bestemt meg for å kalle en spade en spade. Jeg har her og nå flere drømmer for mitt liv som helsearbeider enn for et liv som langrennsløper, så jeg får sette et punktum nå for den delen, sier Jacobsen.

Hun har ett år igjen av medisinstudiene.

