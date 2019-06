Generalsekretær i Den svenske olympiske komiteen (SOK), Gunilla Lindberg, hadde en dårlig følelse for den svenske OL-søknaden allerede dagen før avstemningen. Årsaken var at hun fikk inntrykk av at IOC-medlemmene ikke hadde helt tro på den økonomiske modellen i den svenske søknaden.

– Allerede i går fikk jeg følelsen av at det kom til å gå som dette. Rapporten pekte ikke i vår retning akkurat. Det har hele tiden vært snakket om at vi ikke har tilstrekkelige garantier, sier hun til den svenske avisen Expressen.

Ingen statsstøtte

Den svenske OL-søknaden har, i motsetning til den italienske, basert seg helt og holdent på en privat finansiering. De økonomiske garantiene er gitt som en intensjonsavtale fra næringslivet. Likevel har SOK hatt støtte både fra regjeringen og de politiske myndighetene i Stockholm.

– Jeg er overrasket over at vi fikk så mange stemmer som vi fikk til slutt. Det har vært snakket hele uken om at vi ikke har nok garantier, sa hun.

En av årsakene til at hun skjønte hvor det bar, var at hun ikke fikk være til stede på et møte hvor nettopp økonomien var tema.

Det var Milano/Cortina som ble tildelt vinter-OL i 2026. Dermed strandet det syvende svenske forsøket på å få et vinter OL. Denne gangen var det Stockholm som var søkerby sammen med blant andre Åre og Falun.

Den italienske kandidaten fikk 47 av delegatenes stemmer. Stockholm/Åre fikk 34 stemmer.

Sverige har brukt ti millioner kroner på sin søknad.