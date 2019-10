Landslagssjef Janne Andersson får kritikk fordi han ikke tar ut flere spillere med innvandrerbakgrunn. BILDBYRÅN

Zlatan går i strupen på Sveriges landslagssjef: – Han ødelegger det jeg selv har bygget opp i 20 år

Zlatan Ibrahimovic er ikke nådig i sin kritikk av Sveriges landslagssjef Janne Andersson. – Han ødelegger det jeg selv har bygget opp i 20 år, sier stjernen.

Det er i et intervju med Expressen at Zlatan kommer med kraftsalven. Fotballstjernen ankommer Malmö tirsdag ettermiddag for å være med på avdukingen av statuen av ham.

Zlatan hevder han allerede da Andersson tok ut sin første landslagstropp i 2016, reagerte på at spillere uten nordisk bakgrunn plutselig glimret med sitt fravær.

– Første samlingen. Hva skjedde? Hvor mange med en annen bakgrunn var med? Ingen. Så fikk han spørsmål om det, og da bæsjet han på seg. Den andre gangen tok han med spillere med en annen bakgrunn bare for å være politisk korrekt, sier han i intervjuet med Expressen.

En sekt

På Anderssons første landslagssamling etter EM i 2016 var Jimmy Durmaz og Emir Kujovic med i troppen, men de to fikk ikke spille mot Nederland 6. september. Til kampen mot Luxembourg 7. oktober var både Martin Olsson og Durmaz med i startoppstillingen.

– Tilfeldigheter. Det finnes ikke noen plan eller idé. Jeg tar ut dem som jeg mener er best skikket å være med. Jeg har ikke reflektert over det selv, så jeg har ikke noe svar. Jeg må få tenke over det, svarte Andersson da han i mars 2017 ble konfrontert med det Zlatan nå påpeker rundt uttakene hans.

Ibrahimovic er sikker i sin sak.

– Det var det som skjedde. Først ingen med en annen bakgrunn. Får spørsmål. Driter på seg. Så kommer det med flere. Da ødelegger han det jeg selv har bygget opp i 20 år. Hvis det er noe han står for, da skal han stå for det, og ikke endre på det bare for noen stiller et spørsmål. Ikke for å bli tilsmusset av mediene, men derimot å stå for det du gjør. Men det endret hele hans mening. Vi står alle for ulike meninger, sier 38-åringen.

Han går deretter så langt som å kalle det svenske landslagsmiljøet en sekt.

Slår tilbake

Landslagssjef Janne Andersson imøtegår kritikken fra Sveriges største fotballstjerne.

– Jeg kan skjønne at spørsmålet kommer opp ettersom vi har et samfunn der rasisme er et reelt problem. Jeg tror spillere som Zlatan har måttet ta mange fighter, og at han og mange andre har støtt på fordommer og blitt urettferdig behandlet, sier han – og legger til:

– Men jeg blir irritert når man insinuerer at jeg skulle ha basert mine uttak på hvor man kommer fra. Det er utrolig langt fra der jeg står både som leder og person.