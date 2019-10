Christian Dahle Borchgrevink (Vålerenga) og Fredrik Krogstad (Lillestrøm) er klare for derby. Morten Uglum

Årevis med høye forventninger og store nedturer har gitt derbyet en helt spesiell status

For niende sesong på rad havner Vålerenga og Lillestrøm utenfor medaljeplassene i Eliteserien. Derfor er oppgjøret dem imellom blitt det supporterne og spillerne klamrer seg til. Lørdag er dagen endelig her igjen.

Sondre Moen Myhre

Morten Uglum (foto)

For mindre enn 1 time siden

VALLE/ÅRÅSEN: Når du som spiller går av banen på Vålerengas storstue Intility Arena, møtes du av et gedigent bilde av en supporter. Over ham står følgende påskrift:

«Vi vil alltid værra her».

Men nok en gang har sesongen gått på grunne for det som skal være Oslos stolthet. Med 11 kamper på rad uten seier er Vålerenga i nedrykksform, og lagene bak nærmer seg runde for runde.

– Vi er i en situasjon hvor vi trenger poeng.

Aftenposten møter Vålerenga-trener Ronny Deila på et møterom i gangene på Intility. Treningen er ferdig, og spillerne skal spise lunsj. Inn på møterommet strømmer trenerstaben i klubben.

De trenger ikke mat, de trenger svar.

Målet for sesongen var å igjen bli et topp fire-lag. Et sted klubben ikke har vært siden 2010. Den målsettingen røk for lenge siden.

– Vi mener at vi har en tropp til å klare det. Vi er veldig frustrert og skuffet over at vi ikke er der. Vi jobber hele tiden med å finne ut av det, men etter sesongen må vi evaluere knallhardt, sier Deila ærlig.

Først må laget sikre plassen til neste sesong.

Ronny Deila mener at tre poeng mot Lillestrøm langt på vei sikrer Eliteseriespill på Valle også neste år. – Man er ikke sikret, men da er vi godt på vei å være klare for Eliteserien neste år. Heiko Junge, NTB scanpix

Derbydebutanten: – Sitter inne med mye mer

En av Vålerenga-spillerne som vet godt hva lørdagens oppgjør betyr, er Christian Dahle Borchgrevink (20). Høyrebacken har vært i klubben siden han var ni. Omtrent like lenge har han figurert på tribunen som supporter.

– Det tok litt ekstra overtaling for at foreldrene mine skulle gi slipp på meg og la meg dra på de kampene alene. Det var mye bråk, pyro og alt mulig. De var nesten litt bekymret for det er så mye styr med de oppgjørene. Men det var alltid gøy å se på, det er en spesiell opplevelse enkelt og greit, mimrer Borchgrevink fra spillerbenken på Intility.

På den samme benken satt han i fjor da Bård Finne avgjorde oppgjøret til Vålerengas fordel på overtid. Da Lillestrøm tidligere i sesongen slo Vålerenga hele 3–0 på den samme arenaen, var han i Polen og spilte U20-VM for Norge.

– Det var surt og ikke noe godt skue. Jeg fikk høre det litt fra de andre på landslaget.

Borchgrevink er en av få Vålerengaspillere på dagens lag som har stått blant Klanen som supporter i barneårene. – Det er som en cupfinale. Det er så mye ekstra som ligger i potten når man møter Lillestrøm som Vålerenga-spiller, sier han. Audun Braastad / NTB scanpix

Lørdag vil han etter all sannsynlighet få sin derbydebut. Et lite høydepunkt i en ellers tung høst.

– Å være midt oppi det har vært frustrerende. Jeg føler at denne troppen sitter inne med mye mer enn det vi har fått ut i høst.

– Føler du Vålerenga er et typisk middelhavsfarerlag?

– Nå har jeg vært en del av A-laget i tre sesonger, og jeg føler absolutt ikke det. Vålerenga betyr noe litt annet i utgangspunktet. Det er en klubb som er av de største i landet, har de beste supporterne og forutsetningene har vært bra hele tiden. Så har vi ikke fått til resultatene. Det har vært progresjon siden 2017, så har vi falt litt gjennom nå.

Christian Dahle Borchgrevink (Vålerenga) skal spille borte mot Lillestrøm lørdag. Morten Uglum

– Hva mener du Vålerenga egentlig er god for?

– I mitt hode er det ikke tvil om at Vålerenga er gode for å være en stabil toppklubb i Norge. Så er situasjonen den at det har vi ikke vært på lang tid, men ting ligger til rette for at vi skal kunne klare det, og det er også målet vårt.

Krogstad husker ikke hvordan det er å vinne

Drøyt 20 minutters kjøretur unna braker det lørdag klokken 16 løs mellom de to av de største rivalene i norsk fotball.

På Åråsen har det blitt nok en sesong på nedre halvdel av tabellen. Med ett poeng bak erkerivalen står Lillestrøm i fare for å havne i nedrykksdrama for andre år på rad.

– Vålerenga er ikke så kjent med den situasjonen. Det gir en ekstra dimensjon til kampen at begge står i fare for å havne der nede. Det er en «must win»-kamp, sier Fredrik Krogstad (24).

Fredrik Krogstad (Lillestrøm) er klar for kamp mot Vålerenga lørdag. Morten Uglum

Der Vålerenga har gått 11 kamper uten seier, har Lillestrøm på sin side nå seks strake uten tre poeng. Siste seier kom borte mot Haugesund 25. august.

– Det er klart at det preger oss, sier Krogstad.

– Husker du hvordan det er å vinne?

– Nå har det gått så vanvittig dårlig på trening den siste tiden også. Jeg har ikke gjort annet enn å tape, så nei, jeg gjør ikke det, sier han og humrer litt.

Etter den sjette kampen på rad uten seier, sto Krogstad igjen på Marienlyst i Drammen og pratet med flere supportere. – Vi har vært nære nå ved et par anledninger der hvor vi føler at vi ikke har hatt det beste spillet heller. Vi har hatt litt marginer imot og ikke vært flinke nok til å sette sjanser, sier han om rekken. Heiko Junge/NTB scanpix

Krogstad har akkurat overvært seansen hvor Frode Kippe fortalte at han legger opp etter sesongen.

Av mange, deriblant Kanari-Fansen, spås han til å bli en ny «Mr. Lillestrøm».

– Jeg tror den generelle LSK-supporter tenker det. Vi ser den gløden han har for å spille for klubben, sier talsmann i Kanari-Fansen, Joacim Sunde Møller, som mener Krogstad minner om Espen Sørgård.

Selv om Krogstad er stolt Oslo-gutt, forteller han at mange tror han er fra Romerike.

– Men jeg har aldri vært Vålerenga-supporter, forsikrer han om.

– Men å bli en ny «Mr. Lillestrøm» tror jeg er litt tidlig. Jeg liker å være en ledertype som står for gode verdier og en fin kultur, men for å bli det må jeg nok være her noen år til.

– Seier kan redde litt av sesongen

I hver sin supporterleir konstaterer både Klanen og Kanari-Fansen at deres respektive lag ikke er på det nivået som de ønsker og forventer.

– Det er noe med det å være midt på tabellen som hverken vekker sinne eller glede. Da blir man som supporter nødt til å se på enkeltkamper og enkeltopplevelser, sier talsmann i Klanen Erling Rostvåg.

– Har det gjort derbyet mot Lillestrøm viktigere de siste årene?

– Stemningsmessig kan det, sagt litt flåsete, en sånn kamp redde en sesong. Det blir ekstra viktig. Hverken LSK eller VIF tåler å tape lørdag.

Det er ikke mye de to supportergruppene har vært enige om opp igjennom historien, men akkurat på dette punktet er de samstemte.

– I de middels sesongene har en seier hjemme mot Vålerenga reddet litt av sesongen. Det å vinne hjemme mot dem er det som teller, bortsett fra cupen og serien, sier Møller i Kanari-Fansen.