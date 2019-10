Jakob Ingebrigtsen leder an i semifinalen sammen med Ronald Kwemoi. I finalen blir OL-mester Matthew Centrowitz og Marcin Lewandowski to av de farligste rivalene. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Kl. 18.40: Sjekk hvem Jakob Ingebrigtsen møter i finalen

Timothy Cheruiyot og Jakob Ingebrigtsen konkurrerer hele året. I finalen på 1500 meter møter de en hel skokk som bare har én tanke i hodet.

For mindre enn 2 timer siden

Qatar/Aftenbladet: Verdensrangeringen på 1500 m er krystallklar:

Cheruiyot nummer én.

Jakob nummer to.

De har flest topplasseringer, og de har klart bedre årsbeste tid på distansen enn finalerivalene med Cheruiyot et hestehode foran Jakob.

Henholdsvis 3.28,77 og 3.30,16.

Jakob kan bli den yngste medaljevinneren noensinne.

Bak følger ingen, for nummer 3, 4, 5, 6 og 7 på rankinglistene er ute. Det betyr ikke at de to enerne får enkel match, tvert imot.

Ti rivaler satser alt på ett kort

De møter ti rivaler som satser alt på ett kort: VM.

Marcin Lewandowski, Taoufik Makhloufi, Matthew Centrowitz, Craig Engels og Kalle Berglund virker å være farligste utfordrerne.

Her får alle med en kort vurdering fra Aftenbladets side:

Marcin Lewandowski, 32, Polen: Rangert som nummer åtte. Farlig mann, meget spurtsterk. Imponerte med personlig rekord 3.31,95 i Monaco 12. juli. Har EM-tittel på 800 meter, var nummer 2 etter Jakob på 1500 m i EM i fjor, alltid blant de 6–8 beste i mesterskap.

Craig Engels, 25, USA: Rangert som nummer 11. Stor framgang denne sesongen, pers 3.34,04, vant det amerikanske mesterskapet, spurtsterk. Med amerikansk guts og sans for mesterskap kan ukjente Engels bli en av de store overraskelsene.

Kalle Berglund, 23, Sverige: Rangert som nummer 17. Har senket persen med to sekunder i år til 3.34,89. Viste enorm spurtstyrke i semifinalen, mener han er god for 3.32. Er i form og kan snike til seg medalje.

Jake Wightman, 25, Storbritannia: Rangert som nummer 20. Har tredjeplass fra EM i fjor å vise til. Ingen fremgang tidsmessig i år, 3.34,40 mot persen 3.33,96. Vil være en gedigen overraskelse om han ender høyt oppe.

Josh Kerr, 22, Storbritannia: Rangert som nummer 39. Virker skarpere enn Wigtman akkurat nå, har perset til 3.33,60. Har ingen mesterskapsmeritter å vise til unntatt EM-tittel U20 i 2015.

Neil Corley, 24, Storbritannia: Rangert som nummer 44. Ble britisk mester i år, men med 3.35,95 som pers, skal han ikke nå opp her.

Youssouf Bashir, 32, Djibouti: Rangert som nummer 80. Har 3.36,72 denne sesongen, har ingen sjanse dersom det blir satt litt fart.

Ronald Kwemoi, 24, Kenya: Er uten rangering. Har stor kapasitet, men du må tilbake til Monaco 2014 for å hente fram den gode persen, 3.28,81. Er blitt mer og mer terrengløper, men har 3.33,99 i år og er altså i finalen.

Taoufik Makhloufi, 31, Algerie: Er uten rangering. OL-vinner på distansen i 2012. Tok sølv på både 1500 m og 800 m under OL i Rio 2016. Har vært syk og skadet siden, men gjorde et oppsiktsvekkende comeback for få måneder siden. Har prestert 3.31,77. Rutinert og meget farlig mann i dette feltet.

Matthew Centrowitz, 29, USA: Er uten rangering. OL-vinner på 1500 meter i Rio da vinnertiden overskred svært svake 3.50. En spurtkanon av de sjeldne, har vært helt ute inntil han plutselig presterte 13.00 på 5000 meter. All grunn til å tro at han kjemper om medaljer.

PS: Steve Cram, Storbritannia, er den eneste europeeren som har vunnet 1500 meter i VM. Det gjorde i det aller første mesterskape i Helsingfors 1983.

Finalen på Khalifa stadion starter klokken 18.40 norsk tid og blir sendt på NRK.