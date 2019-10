Kåre Ingebrigtsen opplever tøffe dager som Oostende-trener. Mariann Dybdahl / Adresseavisen

Kåre Ingebrigtsen sliter i Belgia: Sjette strake seriekamp uten seier

Det så lovende ut etter de første 45 minuttene, men det ble et nytt tap for Kåre Ingebrigtsen og hans Oostende lørdag kveld.

For mindre enn 2 timer siden

KV Oostende – AS Eupen 2–3

Kåre Ingebrigtsen fikk en flott start på trenerkarrieren i Belgia. Storlaget Anderlecht, med Manchester City-legende Vincent Kompany som sjef, ble slått på bortebane i den første seriekampen. Det ble tre seire og to tap på de fem første kampene for Oostende.

Men så har det gått adskillig tyngre for den tidligere Rosenborg-treneren. Den siste trepoengeren kom hjemme mot Mechelen 24. august.

Les også Kåre Ingebrigtsen angrer på tiraden mot RBK: – De er mine venner

Tidlig kalddusj

Og bedre ble det ikke mot bunnlaget Eupen hjemme på Versluys Arena lørdag kveld. Kampen endte til slutt 2–3. Dette var Oostendes sjette seriekamp på rad uten seier – det fjerde tapet.

Det ble en tidlig kalddusj for Kåre Ingebrigtsens menn. Allerede i det første spilleminutt tok bortelaget ledelsen. Men fem minutter senere utlignet Oostende ved Fernando Canesin.

Og alt så lyst ut da Kevin Vandendriessche ga hjemmelaget 2–1-ledelse rett før dommeren blåste av til pause.

Les også Nordmann scoret mot Kåre Ingebrigtsens klubb

2.-omgang fortonet seg etter hvert som et lite mareritt for Oostende. Etter et kvarters spill utlignet Eupen, og drøye fem minutter senere gikk bortelaget opp i 2–3.

Flere mål ble det ikke i kampen, og Kåre Ingebrigtsens spillere måtte gå slukøret av banen. Eupens Menno Koch, som kom inn som innbytter i lørdagens oppgjør, fikk for øvrig marsjordre av dommeren to minutter før full tid.

Tap for Sander Berge

Etter lørdagens kamper ligger Oostende på 12.-plass på tabellen med 11 poeng etter 11 spilte kamper. I neste oppgjør venter Zulte-Waregem på bortebane.

Nordmannen Sander Berge spilte hele kampen for Genk i 0–1-tapet mot Standard Liège på bortebane lørdag.