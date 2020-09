Georges første Arsenal-scoring kom mot erkerivalen – slik reageres det i sosiale medier

George Lewis (20) scoret sitt første Arsenal-mål i en U23-kamp i dag.

PÅ HJEMMEBANE: George Lewis flyttet til Tromsø da han var fire år gammel. Her er han siste dag i hjembyen oppe ved Rambergan dagen før avreise til London. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Scoringen kom i en U23-treningskamp mot Arsenals erkerival, Tottenham. Kampen endte 2–2. Med voldsom fart på venstresiden skar han igjennom Spurs-forsvaret og satte ballen sikkert i mål med venstrefoten:

Tidligere i sommer ble Lewis, med en fortid i TIL, TUIL og Fram Larvik, sensasjonelt klar for Arsenal. For en drøy uke siden fikk Lewis debuten for Arsenals A-lag i en treningskamp, og i dag kom altså hans første scoring for The Gunners sitt U23-lag.

Kristiansund-spiss Amahl Pellegrino velger å hylle Lewis, mens han legger ut denne meldingen:

Og tidligere TIL-spiller, og nåværende trener på NTG Tromsø, Jonas Johansen, følger opp:

Julian Karenga er heller ikke spesielt imponert over kommentarene fra tidligere trener og lagkamerater i Viasat-reportasjen:

Denne Twitter-brukeren har høye forventninger til Tromsø-gutten:

