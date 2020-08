'Allo 'allo, herr Flick har en mesterplan!

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alt gikk ikke helt etter planen for den halte Gestapo-offiseren «herr Flick» i den britiske situasjonskomedien 'Allo 'allo, som var et fast holdepunkt på lørdagskveldene for tre tiår siden.

Men alt har gått som planlagt for Bayern Münchens egen «herr Flick», Hans-Dieter Flick, etter at han tok over som trener i november og søndag leder laget i Champions League-finale mot Paris Saint-Germain.

Flick forvandlet et Bayern München i dyp krise til å bli det mange mener er Europas beste klubblag.

– Vi er klare for å møte et veldig godt PSG-lag. Men vi trenger en perfekt prestasjon for å vinne finalen, mener 55-åringen.

Fakta Hans-Dieter Flick Les mindre Født: 24. februar 1965 Yrke: Trener Bayern München Profesjonell karriere som spiller: Bayern München (1985–1990), Köln (1990–93) Karriere som trener: Victoria Bammental (1996–2000), Hoffenheim (2000–2005), assistent Red Bull Salzburg (2006), assistent Tyskland (2006–2014), assistent Bayern München (2019), hovedtrener Bayern München (2020) Meritter: Assistent da Tyskland vant VM-gull i 2014, hovedtrener da Bayern München vant seriegull og cup 2020

Bayern München-spillerne kastet Hans-Dieter Flick til værs da de vant den tyske cupen i juli. Foto: Michael Sohn, AP

Ville bli bankmann

Han er på toppen av fotballpyramiden nå. Men det var aldri planen for mannen som ble sett på som en evig assistent.

Flick fryktet at fotballen ikke kunne bli et levebrød. Han ville bli bankmann og var midtveis i utdannelsen og godt inne i en praksisperiode da Stuttgart ringte og tilbød proffkontrakt til 18-åringen.

Men han takket nei. Flick mente det var for risikabelt å satse alle kortene på en fotballkarriere.

– Jeg ønsket å ha noe å falle tilbake på. Jeg visste jo ikke hvor lenge jeg kom til å spille fotball. Derfor ønsket jeg å fullføre praksisperioden i bank, forklarte Flick i et intervju med Rund Magazine i 2014.

Men tilbakemeldingen fra Stuttgart fikk det unge fotballtalentet til å tenke seg om.

– De sa at jeg kom til å spille på reservelaget dersom jeg fortsatt ville bli bankmann.

Et drøyt år senere takket han ja da Bayern München var på tråden.

Weltmeister! Assistent Hans-Dieter Flick og landslagssjef Joachim Löw på vei hjem fra Brasil etter VM-gullet i 2014. Foto: Karina Hessland / Pool Getty

Måtte gi seg som 28-åring

Flick fikk en god fotballkarriere, blant annet en femårsperiode i Bayern München på siste halvdel av 1980-tallet.

Men midtbanespilleren var skadeplaget og måtte legge opp som 28-åring.

Da hadde han ingen bank-karriere å falle tilbake på. Flick begynte i stedet på trenerutdannelsen og var sammen med Thomas Doll best i klassen da han fikk profftrenerlisensen i 2003.

Han trente Hoffenheim på lavere nivå og førte dem fra fjerde til tredje nivå i Tyskland. Men det var en telefon fra Joachim Löw sommeren 2006 som forandret trenerlivet til mannen fra Heidelberg.

Löw hadde rykket opp fra rollen som assistent til landslagssjef etter VM på hjemmebane og ansatte Flick som sin nye assistent.

Åtte års samarbeid endte med VM-gull i Brasil i 2014. I en tysk tropp med syv Bayern München-spillere hadde Flick spesielt ansvar for dødballer.

Etter tre år som sportsdirektør i det tyske forbundet ble Flick hentet inn til Bayern München som assistent til Niko Kovac i fjor sommer.

Hans-Dieter Flick hadde suksess fra første kamp da han tok over som midlertidig trener i november. Foto: THORSTEN WAGNER, BILDBYRÅN Hans-Dieter Flick er klar for sin aller største oppgave: Champions League-finale mot Paris Saint-Germain. Foto: Miguel A. Lopes, EPA

Var kun kriseløsning

Det var Carlo Ancelotti som en gang sa at man kunne lede Bayern München til seriegull med hendene i bukselommen.

Men Kovac ledet gullgrossistene fra München inn i en dyp krise.

3. november i fjor var laget på fjerdeplass på tabellen. Kovac ble sparket, Flick rykket opp i rollen som midlertidig hovedtrener i påvente av et nytt og større navn.

For det var ingen i Bayern München som så for seg at «Hansi» Flick skulle bli en permanent og vellykket løsning.

Han fikk først to kamper. Da han vant begge, ble kontrakten utvidet til nyttår.

Da seiersrekken fortsatte, avsluttet de mektige Bayern-lederne jakten.

De hadde fremtidens trener i egne rekker.

Flicks Bayern-lag vant ofte og med mange mål. Ingen har Bayern-trener har hatt et høyere poengsnitt i Bundesliga. De smadret egne klubbrekorder, og i Europa har de vært helt elleville med et målsnitt på fire i hver kamp.

– Jeg visste at han var bra. Men så bra? Nei. Det viste seg at han har hele pakken som skal til. Vi har ikke vært så godt organiserte siden Pep Guardiola var her, sa Thomas Müller, som selv fikk et solid oppsving under Flick.

Hans-Dieter Flick beskrives som svært tydelig på treningsfeltet. Foto: ANDREAS GEBERT, REUTERS

Bayern ble bedre i alt

De første dagene var det skepsis. Men etter én uke hadde han vunnet garderoben. I en alder av 55 år så tyske fotballeksperter at Flick hadde lederegenskaper ingen trodde han var i besittelse av.

Bayern München ble bedre i alle spillets faser: I kontringene, i presset, i gjenvinningsspillet, i dødballer, possession-spillet og i avslutningene.

«Hansi» Flick har utviklet Bayern München til å bli det beste fotballaget i Europa de siste 8–9 månedene. Og han har utviklet seg selv til å bli ett av de heteste trenernavnene.

Veien til søndagens Champions League-finale i Lisboa har vært en lek.

Nå venter Paris Saint-Germain med sine sterke individualister.

Bayern er likevel favoritter mot franskmennene.

'Allo 'allo, herr Flick har en mesterplan!

