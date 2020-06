Ydmykende hjemmesmell sendte Werder Bremen nærmere nedrykk

Werder Bremen sliter tungt i tysk Bundesliga og er fortsatt på nedrykksplass etter 0–3 hjemme mot Eintracht Frankfurt i onsdagens hengekamp.

Det ble en tung kveld for Kevin Vogt og Werder Bremen. Foto: POOL / Reuters

NTB

Innbytter Stefan Ilsanker ble den store spilleren for gjestene. Den 31-årige østerrikeren kom inn i det 81. minutt og omsatte to dødballserver i sine to første bundesligascoringer i karrieren.

Filip Kostics innleggsfot spilte også en viktig rolle for Eintracht Frankfurt. I det 60. minutt kom han rundt på venstresiden etter Makoto Hasebes ballerobring. André Silva gikk opp mellom to Werder-forsvarere og nikket ledermålet i hjørnet.

Da hadde gjestene nettopp fått en scoring annullert etter VAR-bruk. Dominik Kohr ble straffet for en hårfin offside, men det var også en hands i forspillet.

Rask dobbel

Ilsanker kom inn de ti siste minuttene for å hjelpe til å forsvare ledelsen, men i stedet var det han som punkterte kampen. Han gjorde 2-0 med sin første berøring, da Bas Dost stusset Kostics hjørnespark og ballen falt ned på foten til Ilsanker, som kunne bredside den i tomt mål.

I det 90. minutt nikket Ilsanker inn Jonathan de Guzmans frisparkinnlegg.

Når alle lag har fem kamper igjen å spille er Werder Bremen to poeng bak Fortuna Düsseldorf på kvalifiseringsplassen.

Stefan Ilsanker nikker inn kampens siste mål og gir Eintracht Frankfurt 3-0-seier borte mot Werder Bremen. Foto: Stuart Franklin, Pool via AP / NTB scanpix

Ikke over

– Dette er ikke over ennå. Med gode resultater i de tre siste kampene bedret vi vår stilling, men i dag tapte vi igjen. Det gjør et vi må vinne søndag, sa hjemmelagets Niklas Moisander til Sky.

Kampen skulle egentlig vært spilt 1. mars, men ble da utsatt fordi Eintracht Frankfurt bare to dager tidligere måtte spille en europaligakamp som ble utsatt et døgn på grunn av uvær.

Eintracht Frankfurt har med onsdagens seier åtte poeng ned til kvalifiseringsplassen og har langt på vei berget plassen i 1. Bundesliga. Laget kan se fram til semifinalen mot Bayern München i cupen neste uke.

