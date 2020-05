Premier League-klubbene sa ja til kontakttrening

Premier League-klubbene er enige om at det er forsvarlig å gjenoppta normal kontakttrening.

Premier League rykker nærmere kampaktivitet. Her duellerer Manchester Citys stjernespiss Sergio Agüero med Manchester Uniteds midtbanemann Fred om ballen under lagenes siste kamp før koronapausen. Foto: Carl Recine, Reuters / NTB scanpix

NTB

Beslutningen om å tillate kontakttrening i tiden som kommer, ble tatt under en videokonferanse onsdag. Med det er man ett skritt nærmere gjenopptakelse av kampaktiviteten.

Klubbene kan med øyeblikkelig virkning gjennomføre normale treningsøvelser, men det heter samtidig at unødvendig tett kontakt skal holdes på et minimumsnivå.

«Premier Leagues prioriterer helsen til sine aktører», heter det i en uttalelse sendt ut i etterkant av onsdagens møte.

Strenge helseprotokoller foreligger i tillegg for at oppholdene på klubbenes treningsanlegg skal være så trygt som mulig både for spillere og støtteapparat. Den omfattende virustestingen spillerne har vært underlagt den siste tiden, opprettholdes også.

Fase to

At det onsdag ble åpnet for trening med kontakt, markerer starten på fase to i planen som er nedfelt for gjenopptakelse av kampaktiviteten i Premier League.

Den britiske regjeringen står også bak onsdagens oppmyking, og tirsdag ble det holdt samtaler med klubbkapteinene, spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) om den videre opptrappingen av treningsmulighetene.

Mange ting peker i retning av at Premier League-sesongen kan fullføres tross viruskrisen. Av de første 1744 covid-19-testene i PL-systemet, var kun åtte positive. Det forsterker håpet om å få gjennomført de resterende 92 kampene.

Torsdag holdes en ny viktig videokonferanse. Her skal blant annet kampprogram og detaljer rundt TV-avtalen diskuteres. Blant annet vil det bli diskutert hvor kampene skal sendes om sesongen sluttføres.

Det er tidligere åpnet for at noen kamper vises på gratiskanaler.

Liverpool vil etter alle solemerker vinne Premier League når sesongen gjenåpner etter koronakrisen. Foto: Phil Noble, Reuters / NTB scanpix

Kamper i juni?

Premier League-klubbene var tilbake på treningsfeltet i forrige uke, men har så langt måttet holde seg til små grupper med reglene for sosial distansering ivaretatt.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ga så sent som tirsdag uttrykk for at spillerne hans brenner etter å komme i mer vanlig gjenge.

– Som fotballspiller ønsker du bare å spille fotball. Når vi starter med treninger i fulle grupper, trenger vi nok litt tid til å finne flyten, men de er mentalt klare for å starte, og de ser bra ut fysisk også, sa han til klubbens eget nettsted.

Det er håp om å komme i gang med kamper i løpet av juni, men britiske myndigheter har ennå ikke gitt noe klarsignal til det.

