Elverum slo ØIF Arendal – ble sluttspillmester for åttende gang på rad

Elverum hadde vunnet de to første kampene i årets sluttspillsfinale, og dermed var det «vinn eller forsvinn» for Arendal i finalen, som spilles best av fem kamper.

Det ble «forsvinn» – for etter kampen kunne Elverum-spillerne juble på Arendals parkett over nok en seier i sluttspillet.

Hedmarksklubben har blitt sluttspillsmestere de åtte siste årene og har vært i finalen i de siste ti. Søndag sikret de regjerende mesterne seg en ny tittel under Michael Apelgrens ledelse.

– Det var en perfekt avslutning, kort oppsummert. Vi visste at dette ville bli den vanskeligste kampen, men vi viser stor vinnervilje når de holder på å ta oss igjen i andreomgangen, sier Elverum-keeper Morten Nergaard til TV 2.

– I kveld blir det mye rart man kommer til å se, fortsetter målvakten med et godt smil rundt munnen.

– Fy faen, det er en fantastisk følelse. Vi er best når det gjelder. 3-0 i kamper er vi fryktelig stolt over, gliser Apelgren til kanalen.

Gudjónsson toppscorer

Lagene fulgte hverandre til 7–7 i første omgang, men etter det skaffet Elverum seg en luke på fem mål til pause. Da sto det 10-15, og det så ut som en lang vei å gå for hjemmelaget.

Men Arendal bet tennene sammen og kjempet seg opp i ryggen på Elverum. Etter åtte minutter av annen omgang var det kun ett mål som skilte lagene, da sto det 17–18 på lystavlen i Sør Amfi.

På 18–19 hadde hjemmelaget muligheten til å utligne, men sjansen ble misbrukt og i stedet gikk Elverum opp i tomålsledelse, og deretter tre.

Sigvaldi Gudjónsson økte ledelsen til fire mål (23–27) på straffe syv minutter før slutt, men hjemmelaget sørget for spenning med å kutte forspranget til to mål, to og et halvt minutt før slutt.

Det gjensto 30 sekunder av kampen da hjemmelaget hadde muligheten til kutte ned ledelsen til ett mål, men Morten Nergaard reddet, og dermed kunne Elverum-spillerne juble som vinner av årets sluttspillsfinale.

Elverum vant kampen 28–31.

Gudjónsson ble toppscorer for Elverum med sine åtte mål, mens Martin Lindell noterte seg for syv mål, flest av Arendal-spillerne.

(©NTB)