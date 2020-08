Hegreberg løser sykkelfloke: Påtar seg å arrangere NM

Syklistene får et fullverdig NM, tre ritt avholdes i Rogaland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Roy Hegreberg (t.v.) og Sven Erik Bystrøm. Foto: Jon Ingemundsen

SANDNES: Etter at Kristiansand valgte å avlyse Sykkel-NM, har rytterne stått uten et fullverdig NM-tilbud i år. Nå har det imidlertid løst seg.

Først påtok Lillehammer seg tempodelen, deretter skal Ringerike arrangere fellesstarten.

Nå er det også klart at Sandnes Sykkelklubb og Tour des Fjords påtar seg å arrangere de resterende NM-øvelsene. Det betyr at syklistene får gjennomføre alle rittene.

Tre ritt her lokalt

Slik blir siste del av NM arranger her i distriktet:

Torsdag 10. september: Lagtempo på Bryne.

Fredag 11. september: Gateritt på Forus.

Lørdag 12. september: NM U23 i Sandnes.

– Vi har stolte sykkeltradisjoner her i distriktet. Dessuten har vi erfaringen og ledig kapasitet etter at vi måtte avlyse Tour des Fjords. Jeg synes det er kjekt at denne regionen tar dette ansvaret, sier Roy Hegreberg til Aftenbladet.

– Rittene skal ikke legges i sentrumsgatene, det blir ikke et publikumsarrangement på grunn av korona. Vi skal holde all forskrifter, men får i alle fall gjennomført NM, legger Hegreberg til og sier de har fått økonomisk hjelp fra kommunene rittene skal avholdes i.