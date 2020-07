Bunnlaget rystet Rosenborg

Rosenborg måtte slite for ett poeng mot Start

Kristoffer Zachariassen og Rosenborg måtte nøye seg med ett poeng borte mot Start fredag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

START - ROSENBORG 0–0

Rosenborg tapte ytterligere terreng til topplagene i Eliteserien etter en målløs, men ganske underholdende forestilling borte mot Start torsdag.

Med bare ett poeng er avstanden opp til serieleder Bodø/Glimt og Molde økt til henholdsvis tolv og ti poeng.

Det var ikke mye som skilte lagene det første kvarteret. Hjemmelaget kom best i gang og hadde noen spede forsøk innledningsvis.

Start jaktet sin første trepoenger i årets sesong, mens Rosenborg ennå ikke har tapt under Trond Henriksens ledelse. Tre seirer og to uavgjort er det blitt.

Usikker Faye Lund

Rosenborgs førstevalg mellom stengene André Hansen ble skadet sist og er ute i mange uker. Julian Faye Lunde voktet målet torsdag. Sistnevnte fikk mye eliteserieerfaring hos Mjøndalen i fjor.

Faye Lund var imidlertid ikke helt patent i feltet da Start satte inn en spurt før pause torsdag. Både Eirik Schulze og Martin Ramsland sto i kø for å sende ballen i mål, men sjansesløsingen var ganske så symptomatisk for sesongen for Start så langt.

Rosenborg-sjef Henriksen var heller ikke spesielt fornøyd med spillet og mangelen på sjanser før pause.

– Vi må tørre å holde ballen i laget mer og dessuten være bedre i duellspillet, sa RBK-treneren til Eurosport etter pausen.

Rosenborg-spillerne var mye flinkere til å holde ballen i laget etter hvilen. Pål André Helland var ikke langt unna å sette den forløsende scoringen, men han klarte ikke å stokke beina helt da han kom alene mot Start-keeper Jonas Deumeland.

Snytt for straffe

Start kan ha blitt snytt for en straffe etter at Kristoffer Zachariassen handset innenfor egen 16-meter i annen omgang. Dommer Kristoffer Hagenes fikk ikke med seg situasjonen helt. TV-reprisene viste at RBK-spilleren var borti ballen med hånden.

Storscorer Torgeir Børven, som åpnet scoringene i Rosenborg-drakten sist mot Strømsgodset, klarte aldri å gi seg selv særlig gode muligheter.

13 minutter før slutt var derimot Dino Islamovic nær ved å gjøre mål. Ballen ble imidlertid liggende på streken hvor Deumeland fikk lagt seg oppå den.

Åtte minutter før slutt var det Start som ikke klarte å utnytte rotet i RBK-feltet. Faye Lund ryddet greit opp i den situasjonen, og dermed endte oppgjøret målløst.