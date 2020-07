AaFK med ti mann tapte like før slutt i dramatisk kamp

AaFK tapte for Odd i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Aalesund kjempet heroisk i over 70 minutter med ti mann, men et selvmål ett minutt før slutt sørget for tap 2–3 mot Odd.

