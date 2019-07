Reddet Gimletroll på overtid: – Ubeskrivelig følelse

OSLO: – Jeg hadde jo ikke tenkt å skyte, men siden det var så lite tid igjen, så bare skjøt jeg, gliser Olsen etter 1–0 scoringen mot Herd/Spjelkavik tirsdag formiddag.

Gimletroll hadde frem til da ikke hatt marginene på sine side. Først ble det 0–0 mot HIF/Stein, i en kamp der laget fra Kristiansand hadde de beste sjansene, før de røk 1–2 mot Bremnes IL mandag kveld.

Mot Herd så Gimletroll ut til å gå mot et forsmedelig 0–0 resultat, i en kamp de stanget og stanget i 60 minutter.

Fakta: Kampfakta Gimletroll IK-Fotball - Herd/Spjelkavik 1–0 (0–0) Norway Cup 30. juli Jenter 16 1–0 (60 min) Anna Yantian Olsen

Pleier aldri å score

Men noen sekunder ut i overtiden fikk Olsen ballen utenfor 16-meteren, etter en dødball som ble klarert, og banket den opp under tverrleggeren.

– Jeg spiller midtstopper og pleier ikke score mål. Derfor trodde jeg ikke den skulle gå inn denne gangen heller. Det var helt ubeskrivelig at akkurat denne gikk inn, sier matchvinneren fra Kristiansand.

Målet kan sende jenter 16 laget til A-sluttspillet i årets Norway Cup, men det avhenger av at topplaget Bremnes IL slår HIF/Stein tirsdag kveld.

Må ha hjelp

Trener Jan Terje Krabbesund tror sjansene er gode.

– Bremnes må vinne med to mål for at vi skal gå videre. Vi tror sjansene for det er meget gode, sier Krabbesund, som tror manglende uttelling på Ekebergsletta kan skyldes overgangen til variable gressbaner.

– Overgangen fra kunstgress til særdeles ujevne og humpende gressmatter har vært utfordrende for oss, sier han.

Jentelagene fra Sørlandet har virkelig begynt å få sving på sakene under årets turnering i Oslo.

Lillesands jenter 13 har gode muligheten til å gå videre etter to seirer på de tre første kampene. Flekkefjords jentelag i 15/16-årsklassen har vunnet sine tre kamper og er klar for det gjeveste sluttspillet. Også Torridals jenter 14 er på god vei etter to seire og en uavgjort kamp.

Slik går det med sørlandslagene

Resultater mandag og tirsdag:

Gutter 12:

Giv Akt - Kjelsås IL 1 6–3

Gutter 13:

Spangereid IL - Tomrefjord/Fiksdal/Rekdal 0–5

Jenter 13:

Lillesand IL - Blindheim IL 2 5–6

Gutter 13/14:

Giv Akt - Frei FK 1–16

Gutter 14:

Torridal IL - Fet IL 0–5

Torridal IL - Bangkok Christian College 0–9

Farsund IL - Seleccion Elite 2–2

Jenter 14:

Torridal IL - Askøy Sportsklubb 2 5–1

Jenter 15:

Torridal IL - Ål IL 3–7

Jenter 15/16:

Flekkefjord FK - Njardar/Tysnes 5–1

Gutter 15/16:

Flekkefjord FK - Rollon SG 1–3

Gutter 16:

Giv Akt - Tornado Måløy FK 1–2

Jenter 16:

Gimletroll IK-Fotball - Bremnes IL 1–2

Gimletroll IK-Fotball - Herd/Spjelkavik 1–0

Jenter 17:

Søgne FK - Odda FK 1–3

Søgne FK - Langfjorden FK Træff 0–7

Kilde: www.norwaycup.no