Johaug overrasker – vil prøve ny idrett: – Det er gøy å gjøre noe som er litt «galt» innimellom

Johaug vil i utgangspunktet løpe 5000 meter fredag 2. august, men får trolig ikke delta på grunn av kvalifiseringskriteriene. Dermed ligger an til at hun løper søndagens 10.000 meter. Der er det ikke noe tidskrav.

– 5000 hadde passet oss bedre, men det må friidrettsforbundet ta stilling til. Vi må ta lett på det om det ikke går i henhold til reglementet, sier Mikkelsplass til NRK.

– Det er gøy å gjøre noe som er litt «galt» innimellom, sa han.

Johaug har aldri tidligere har konkurrert på bane, men har vist seg som en solid utøver med joggesko. Under et 10 kilometer langt løp på Fornebu i fjor noterte hun 33,36.

Men den norske langrennsstjernen Johaug har et presset program fremover. For tiden er hun og Ingvild Flugstad Østberg på et høydeopphold i Colorado. Hun kommer hjem over helgen og turen går først til Sandnes hvor det er Lysebotn opp neste torsdag.

Det kan også gå mot at NM-deltagelsen i friidrett blir droppet i siste liten.

– Det blir hektisk, så vi får se litt an hvor treningssliten hun er når hun kommer hjem. Det kan variere litt i tiden etterpå, og vi må se på hva som er lurt i totalprogrammet, så vi får legge den siste planen når hun kommer hjem, forklarer treneren.