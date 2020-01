Juniorløper viste eliten fingeren på vei mot sensasjonelt NM-gull

Ansgar Evensen (19) spurtslo alle og tok en imponerende sprintseier i NM.

Ansgar Evensen tok NM-gull på sprinten. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Unggutten spurtslo alle seniorene og tok et knallsterkt NM-gull på Konnerud. Håvard Solås Taugbøl tok sølvet, mens Sindre Bjørnestad Skar tok bronse.

– Han leker med senioreliten. Han tar en overlegen seier som junior. Helt ellevilt, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Evensen krysset mållinjen.

Evensen rykket fra seniorene opp den siste bakken før oppløpet. Han feiret allerede 300 meter før mål.

– Det var noe litt sånn Petter Northug «kaksi» inn mot oppløpet der faktisk, sa ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Ansgar Evensen jubler etter å ha krysset målstreken i sprintfinalen. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Fakta Ansgar Evensen Alder: 19 (født 18. april 2000) Klubb: Vind IL Senior-NM: Gull sprint, Konnerud 2020 Junior-VM: Sølv sprint, Lahti 2019 Junior-NM: 5 gull – 1 sølv Aktuell: Vant sprinten under NM på ski. Første juniorgull på herresiden siden Petter Northug i 2006. (©NTB)

Hånet seniorene

Etter løpet var det en selvsikker Ansgar Evensen som ble intervjuet av NRK.

– Det var helt sykt, jeg skjønner det ikke helt. Det ble bare lettere og lettere for meg utover dagen, sa han til statskanalen.

På vei ned den siste bakken før oppløpet viste Evensen fingeren med begge hendene, der det så ut til at gesten var humoristisk ment.

– Det var mye som gikk gjennom hodet da jeg kjørte ned siste bakken og ledet. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte da. Det var bare gøy, sa Evensen til NRK.

På spørsmål om gesten var ment som en hån mot langrennseliten, svarte 19-åringen dette:

– Det var det jeg prøvde på. Du kan ikke ha noen respekt for dem. Det har jeg lært meg nå, så da er det bare å få det ut, sa han med et smil.

Ansgar Evensen var høyt oppe etter NM-triumfen på Konnerud. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

– Overraskende seiersmann

Bronsevinner Sindre Bjørnestad Skar måtte innrømme at det var surt å bli slått av en junior i sprintfinalen.

– Jeg liker det ikke. Men han hadde en fart opp bakken som jeg ikke hadde opp bakken, og han var best. Det er litt surt, sa han med et lurt smil.

Sølvvinner Håvard Solås Taugbøl var også mektig imponert over Evensens prestasjon.

– Det var en mildt sagt overraskende seiersmann. Men det virket som at han hadde et gir ekstra, så det var sterkt. Det er dritartig, han viser at han ikke har noe respekt for oss. Han viser at han har noe her å gjøre, men at han vinner er veldig imponerende, sier Taugbøl.

Krogh disket

Den andre semifinalen var preget av stor dramatikk. Finn Hågen Krogh ble disket for et ureglementert sporbytte. Juryen mente at han hadde hindret Erik Valnes.

– Det gjorde han ikke. De mildeste ordene jeg kan bruke, er at det er en feil avgjørelse. Jeg har vært med i gamet i så mange år, og … det er en trist og utrolig feil avgjørelse som går ut over Finn-Hågen Krogh, sa sprinttrener Arild Monsen til NTB.

Monsen lot seg likevel imponere av Evensen i finalen.

– Ja, det er jo imponerende. Det er helt utrolig sterkt. Han satte dem skikkelig på plass. Og det lar jeg meg imponere av, sa sprinttreneren.

