Sinte fans angrep United-direktørens hjem: – Finnes ingen unnskyldning

Huset til Manchester Uniteds klubbdirektør Ed Woodward ble tirsdag kveld utsatt for hærverk av supportere som krever hans avgang.

Manchester United-direktør Ed Woodwards hus skal ha blitt angrepet. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

En video publisert i sosiale medier tirsdag kveld viser en gruppe United-supportere kledd i hettegensere og finlandshetter som først prøver å ringe på intercomen ved porten til Woodwards hjem i Cheshire.

Etter at de ikke fikk svar, sprayet de rød maling over porten, kastet en røykbombe i bakken og sendte røde blusser mot huset, skriver The Sun og flere andre engelske medier.

Woodward bor i huset sammen med sin kone og deres to døtre, men ingen av dem skal ha vært hjemme da angrepet fant sted, ifølge BBC.

Den omtalte videoen, trolig publisert av de involverte, har teksten «Woodward skal dø».

– Woodward har vært en katastrofe som administrerende direktør og må forlate klubben, sier en kilde til The Sun.

– Så vi bestemte oss for å besøke ham, og fortelle ham det ansikt til ansikt. Vi fikk ikke snakke med ham, men forhåpentlig skjønner han beskjeden. Vi vil ikke forsvinne og vi vil ikke stå her og ikke gjøre noe mens klubben vår er ødelagt, sier kilden videre til den britiske tabloidavisen.

Mye har forandret seg for Manchester United etter at managerlegenden Alex Ferguson (t.h.) ga seg i 2013. Her er skotten sammen med klubbdirektør Ed Woodward. Foto: JOHN SIBLEY, REUTERS / NTB SCANPIX

Varsler utestengelse

Manchester United bekreftet hærverket i en uttalelse like før midnatt til onsdag.

– I kveld er Manchester United blitt gjort oppmerksomme på en hendelse utenfor huset til en av våre ansatte. Vi vet at fotballverdenen vil samle seg bak oss i vårt arbeid sammen med politiet for å identifisere gjerningsmennene bak dette uprovoserte angrepet, heter det i uttalelsen fra klubben.

Videre opplyser United at alle som blir funnet skyldige, vil bli utestengt på livstid fra klubbens kamper. De risikerer også å bli rettsforfulgt.

– Fans som ytrer meningene sine, er en ting. Kriminelt hærverk og forsøk på å sette liv i fare er noe annet. Det finnes ingen unnskyldning for dette, avslutter klubben.

Klubbdirektør Ed Woodward og eierne Avram Glazer og Joel Glazer er svært upopulære blant Manchester United-fansen. Foto: SERGIO PEREZ, REUTERS / NTB SCANPIX

Misnøye

Ed Woodward har vært gjenstand for voksende misnøye fra Manchester United-supporterne den siste tiden.

De siste kampene har mange United-fans sunget sanger om Woodward og bedt klubbens eiere, Glazer-familien, om å forlate klubben.

Ole Gunnar Solskjærs menn ligger på 5.-plass i Premier League, hele 33 poeng bak serieleder Liverpool.

Woodward får mye av skylden for klubbens fall de siste årene.

Les mer om hvorfor United-fansen er misfornøyde med Glazer-familien og Ed Woodward her.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 01:11 Oppdatert: 29. januar 2020 06:39

Flere artikler