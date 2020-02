Filip Ingebrigtsen gleder seg til å se kona igjen, så drar han videre til New York

Filip Ingebrigtsen løp sesongens første 1500 meter i Düsseldorf og satte ny årsbeste i verden. Lørdag løper han i New York, men først skal han hjem til kona.

Filip Ingebrigtsen hadde få problemer med å vinne sesongåpningen innendørs i Düsseldorf tirsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen hadde sine problemer på slutten av sesongen, men det var lite som var problematisk da han debuterte i en ny sesong.

– Herlig å kjenne at det fløt fra start til mål, sier Filip til Aftenbladet etter at publikum har fått sine fotos og autografer av Sandnes-gutten.

Han vant lekende lett 1500 meter innendørs under World Athletics-stevnet i Düsseldorf i kveld. Tiden ble 3.36,32 etter et rent sololøp de siste 400 meterne.

Belgieren Ismael Debjani ble nummer to med 3.39,05.

Filip Ingebrigtsen forbedret sin egen personlige rekord innendørs med over to sekunder. Den satte han for øvrig for ett år siden på den samme arenaen i Düsseldorf da han løp 3.38,62.

– Mye vil ha mer, jeg kunne gjerne sett 35-tallet. Men 3.36 er ikke verst det heller for en type som meg som ikke trives så godt på innendørsbanene, sier han humørfylt.

Tre tideler fra norsk rekord

For ett år siden vant Jakob Ingebrigtsen med 3.36,02, verdensrekord innendørs for juniorer og norsk rekord. Tirsdag kveld var Filip Ingebrigtsen bare tre tideler fra å tangere rekorden.

Han direkte fra fire uke treningsleir i Sør-Afrika til Düsseldorf, landet mandag for å bli med på pressekonferanse, løp tirsdag og drar onsdag hjem til sin høygravide kone Astrid Mangen Ingebrigtsen.

– Det blir veldig gøy å komme hjemmom og se Astrid igjen, men allerede fredag drar pappa og jeg til New York der jeg løper én engelsk mil lørdag, sier 26-åringen.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen er på plass i Düsseldorf og lot seg imponere.

– OK pluss, karaktereriserer senior på telefon til Aftenbladet like etter målgang i Arena Sportspark Düsseldorf.

- Han kommer rett fra steppene i Afrika (fire uker høydetrening) og gjør et sånt løp. Det viser at gutten er bedre enn noen gang.

– Da han tråkka litt på pedalen, var det ingen som klarte å følge. Jeg tror det blir interessant både i New York lørdag og når han løper 800 meter i Stockholm neste uke, tilføyer Gjert Ingebrigtsen.

Årsbeste i verden

Det var bare et par mann som ga Filip Ingebrigtsen motstand til å begynne med under løpet Düsseldorf, men på de siste 400 metrene var han knusende overlegen og distanserte en såpass sterk løper som Vincent Kibet.

Kibet er rangert som den åttende beste på 1500 meter i verden. Filip Ingebrigtsen er rangert som nummer fem.

Med tiden 3.36,32 satte Sandnes-gutten også årsbeste i verden. Før stevnet tronet amerikaneren Josh Thompson øverst med 3.37,21.

